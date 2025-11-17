Μάριος Ιορδάνου: «Το πιο μεγάλο βάρος για ένα παιδί είναι η ζωή που δεν έζησαν οι γονείς του» (Video)

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε ο Μάριος Ιορδάνου με αφορμή το νέο θεατρικό του εγχείρημα μαζί με την σύντροφο του, Σοφία Καζαντζιάν τη φετινή σεζόν.

Ερωτηθείς αν αναπολεί την παλιά τηλεόραση και τις τότε αμοιβές, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν του λείπει τίποτα από την εποχή εκείνη, καθώς εκτός των άλλων τότε δεν είχε την ευχέρεια να κάνει τις επιλογές που ήθελε.

Αναφερόμενος στους άνδρες που επιδεικνύουν την… αδυναμία τους στο άλλο φύλο, πρόκειται -επισημαίνει- για «άνδρες που δεν είναι, στην ουσία, άνδρες».

«Δεν μου λείπει τίποτα από την τηλεόραση του τότε. Δεν μου λείπει τίποτα γιατί τότε είχα μπει σε έναν αυτόματο πιλότο. Με έπαιρναν για τη μία σειρά, με έπαιρναν για την άλλη, με έπαιρναν για το τάδε θεατρικό. Δεν έκανα επιλογές επειδή εγώ τις ήθελα, ενώ τώρα επιλέγω. Δεν υπήρξαν άνθρωποι που με έβαλαν σε κανένα καλούπι γιατί δεν τους άφησα ποτέ. Δεν με ένοιαζε τι θα πουν. Τι, θα πουν ότι είμαι ένα ρεμάλι; Μπορεί να είμαι. Ότι είμαι ένας βλάκας; Μπορεί να είμαι. Ό,τι και να πουν δεν με αφορά, η μόνη γνώμη που με αφορά είναι αυτή που έχω εγώ για τον εαυτό μου”» είπε και πρόσθεσε:

«Βγαίνουν πάρα πολλοί και λένε “πω πω, μ’ αρέσουν οι γυναίκες” και θέλουν να το παίξουν άνδρες, δεν τους μπορώ αυτούς. Είναι άνδρες που στην ουσία δεν είναι άνδρες. Και δεν υπάρχει ούτε άνδρας ούτε γυναίκα, τίποτα απ’ όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, δεν χωρίζω τους ανθρώπους σε άνδρες και γυναίκες αλλά σε ανθρώπους και υπανθρώπους»

Τέλος, αναφέρθηκε στην επιλογή του να μην αποκτήσει παιδιά, μια επιλογή απόλυτα συνειδητή, όπως τονίζει.

«Το πιο μεγάλο βάρος για ένα παιδί είναι η ζωή που δεν έζησαν οι γονείς του. Εγώ λοιπόν δεν θέλω παιδιά, συνειδητά δεν ήθελα ποτέ, είμαι πάρα πολύ ωραία χωρίς, η ερώτηση δεν είναι γιατί δεν έχεις κάνει παιδί η ερώτηση είναι “εσύ γιατί θέλεις να κάνεις;» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Μπαλάσκας για Λιάγκα: «Δεν τον έχω συναναστραφεί ποτέ εκτός αέρα»

Σταμάτης Κραουνάκης: «Η πιο όμορφη μουσική μου είναι αυτή που δεν γράφτηκε ακόμα» (Video)

Έλενα Χριστοπούλου: «Ο κόσμος βλέπει τίτλους και αποσπάσματα, εγώ ξέρω την αλήθεια…» (Videos)