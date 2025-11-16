search
LIFESTYLE

16.11.2025 16:03

Σταμάτης Κραουνάκης: «Η πιο όμορφη μουσική μου είναι αυτή που δεν γράφτηκε ακόμα» (Video)

16.11.2025 16:03
stamatis-kraounakis-new

Για τη μουσική, τον έρωτα αλλά και την απώλεια της μητέρας μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης στην εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ”.

Ο τραγουδοποιός, ο οποίος τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο εξοχικό του, απέχοντας -όπως είπε- από τη «βραδινή του δουλειά», έκανε λόγο για έναν κύκλο που κλείνει.

«Θέλω να πάω πίσω στην κανονική μου δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για τη μουσική του, ο Σταμάτης Κραουνάκης αποκάλυψε: «Η πιο όμορφη μουσική μου δεν γράφτηκε ακόμα. Μάλλον αυτό που γράφω είναι το πιο όμορφο που δουλεύω, τώρα ευελπιστώ να έρθει η ώρα του να γίνει γύρω στην άνοιξη».

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι τα τραγούδια του εξακολουθούν να αγγίζουν και τη νέα γενιά, κάτι που τον χαροποιεί ιδιαίτερα.

Όταν ρωτήθηκε εάν ερωτεύεται ήταν κατηγορηματικός. «Όχι Παναγία μου, τι να ερωτευτώ γέρος άνθρωπος. Αν πρέπει να πω κάτι είναι πως όσοι μείνανε στη ζωή μου είναι έρωτες. Τα μικρά μου παράσημα είναι αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι ακόμη εδώ, είναι παρόντες».

Η αναφορά στην απώλεια της μητέρας του

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε και για την απώλεια της μητέρας του.

«Κοίταξε εγώ την βλέπω να χορεύει σουίνγκ με τον μπαμπά. Τη ζήσαμε την μανούλα μέχρι το τέλος, εδώ άφησε την τελευταία της πνοή στα 92. Ήταν αγωνίστρια και μαχήτρια της ζωής και αυτοδημιούργητη και καλό παιδί», εξομολογήθηκε.

