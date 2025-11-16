Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

Καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Αστερόσκονη» στο Action24 βρέθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (15/11) ο Κώστας Τουρνάς.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής και δημιουργός μίλησε ανοιχτά για τη μακρά πορεία του στη μουσική, τις επιτυχίες και τις δυσκολίες που συνάντησε, αλλά και για τις προσωπικές του εμπειρίες, τους έρωτες και τις προκλήσεις που τον διαμόρφωσαν.

Με ειλικρίνεια περιέγραψε τα συναισθήματά του γύρω από την τέχνη και τη ζωή, λέγοντας πως: «Νιώθω ευλογημένος που ασχολούμαι με το τραγούδι, στα δύσκολα όμως “γονατίζω”. […] Δεν μου ταιριάζει η πολιτική, ασχολήθηκα σε μια επιπόλαιη στιγμή της ζωής μου. […] Είμαστε εχθρικοί σε οτιδήποτε δεν “αγγίζει” τις επιλογές μας, αφετηρία η ομοφυλοφιλία».

Αναφέρθηκε και στις δυσκολίες της εποχής, αλλά και στις δικές του προσπάθειες στο παρελθόν να επιβιώσει οικονομικά, αποκαλύπτοντας: «Ζούμε σε μια οδυνηρή εποχή με τραγική οικονομία, όποιος αντέξει, αντέχει τα πάντα. […] Στην μεταπολίτευση έγραφα με ψευδώνυμο λαϊκά τραγούδια ώστε να βιοπορίζομαι και να μην με παρεξηγεί το κοινό μου. Πέρασα δύσκολα οικονομικά αλλά έχω άγνοια φόβου, δεν το είδα συγκριτικά, ούτε τα παράτησα».

Όταν η συζήτηση έφτασε στον έρωτα, ο τραγουδιστής ήταν εξίσου αποκαλυπτικός: «Αν δεν ερωτευόμουν με όλη μου την ψυχή δεν έβρισκα κανέναν λόγο να ασχοληθώ. Είναι ιερό το να χάσεις τον εαυτό σου για έναν έρωτα, το κάνεις και με τις 5 αισθήσεις».

Ο Κώστας Τουρνάς μίλησε και για τη νέα γενιά της μουσικής, και ειδικά για το ρεύμα της τραπ, δηλώνοντας ότι: «Με γοητεύει η ανησυχία των τράπερ, καταφέρνουν να εκφράζονται και έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο».

Τέλος, αναφέρθηκε στους σημερινούς ερμηνευτές και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Νίκο Οικονομόπουλο: «Από τους σημερινούς καλλιτέχνες ξεχωρίζω φωνές. Στον Νίκο Οικονομόπουλο είχα πει τότε που είχα πάει καλεσμένος στον Τελικό του Dream Show ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής. Εξεπλάγην. Θεωρούσα ότι ήδη ήταν ώριμος και εξαιρετικά ικανός. Δεν είναι ο μόνος, είναι πολλοί που είναι χαρισματικοί ερμηνευτικά».

