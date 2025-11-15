Τσαφούλιας για Τσίπρα: «Θα το διαβάσω το βιβλίο του – Εάν είναι απολογητικό με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει» (Video)

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και το νέο του βιβλίο μίλησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Όταν ρωτήθηκε για την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, ο σκηνοθέτης σχολίασε πως «ο ορισμός της τρέλας είναι να κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα».

Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι αυτός ο ορισμός δεν αφορά προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα. «Δεν πάει να πει πως αυτό το πράγμα σαν ορισμός αφορά τον κύριο Τσίπρα, ο λαός τον έστειλε στην αντιπολίτευση με τα ίδια ποσοστά που έστειλε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση», διευκρίνισε.

Ο σκηνοθέτης τόνισε ότι θα διαβάσει το βιβλίο του Τσίπρα, αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια: «Αν το βιβλίο είναι απολογητικό, απολογισμικό, με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει. Αν είναι φυλλάδιο για το comeback, δεν με ενδιαφέρει».

«Θεωρώ πως είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, με ένα χάρισμα που θα μπορούσε να κάνει πράγματα και ο κόσμος να τον ακολουθεί», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανού για Παπαδήμα: «Αν είχαν έρθει κάτι γαλλάκια από τη Γαλλία και είχαν φτιάξει μαγαζάκια δεν θα την πείραζαν» (Video)

Χρηστίδου για Τούνη: «Δεν κατάφερε αυτά που κατάφερε εξαιτίας αυτού του βίντεο, αλλά πάρα το βίντεο αυτό!»

Γιάννης Τσορτέκης: Αποκαλύπτει πως έχτισε τον χαρακτήρα του «Χαράλαμπου» στο Maestro – «Ήμουν σαν παρακατιανός»