Γερμανού για Παπαδήμα: «Αν είχαν έρθει κάτι γαλλάκια από τη Γαλλία και είχαν φτιάξει μαγαζάκια δεν θα την πείραζαν» (Video)

Τις πρόσφατες τοποθετήσεις της Δήμητρας Παπαδήμα στην κάμερα του «Πρωινού» για την Αθήνα και τη συνοικία των Κινέζων σχολίασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο «Καλύτερα δε Γίνεται», με τη Ναταλία Γερμανού και την ομάδα της να τοποθετούνται ανοιχτά και χωρίς να “μαλακώσουν” τα όσα ειπώθηκαν.

Ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος σχολίασε: «Μια τελείως περίεργη δήλωση από την Δήμητρα Παπαδήμα, που εντάξει, είναι μια ηθοποιός που έχω συνηθίσει να με σοκάρει με αυτά που λέει, αλλά αυτή ήταν μια σχεδόν ρατσιστική δήλωση».

Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού σχολίασε: «Άρα είναι θέμα διαλέκτου. Αν ήταν γαλλικά αυτά που άκουγε, αν ήταν η συνοικία των Γάλλων στη Σωκράτους και όχι των Κινέζων… Αν είχαν έρθει κάτι γαλλάκια από τη Γαλλία και είχαν φτιάξει μαγαζάκια και άκουγες γαλλικά, θα έλεγε εντάξει. Δε θα την πείραζαν».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος παρατήρησε ότι: «Δεν είναι ευθέως ρατσιστική η δήλωση της. Το κάνει με έναν τρόπο να σου πει στο τέλος ότι “Εγώ δεν είπα πως φταίνε οι ίδιοι. Φταίει πως έχουμε κάνει την Αθήνα”».

Οι δηλώσεις που «άναψαν» φωτιές

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης (13/11) η ηθοποιός είχε δηλώσει: «Εδώ στην Αθήνα είναι ένα μπάχαλο. Δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις γειτονιές τριγύρω, άρτσι, μπούρτσι και λουλάς, ξένους, μια μιζέρια, τη συνοικία των κινέζων… Εδώ τώρα όταν βλέπω τσιν τσαν τσον και τσιν τσιν τσιν τα μαγαζιά δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Σιχαίνομαι την Αθήνα, όπως την έχουν καταντήσει. Πρέπει κάτι να κάνει γι’ αυτό το κράτος! Στην Βουλή γιατί δεν συζητάνε γι’ αυτό;».

