LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

15.11.2025 13:18

Γιάννης Πλούταρχος: «Δεν έχω καμία επαφή με τον Νότη Σφακιανάκη, ποτέ δεν είχα σχέσεις μαζί του»

15.11.2025 13:18
ploytarxos–new

Και για τις σχέσεις του με τον Νότη Σφακιανάκη μίλησε ο Γιάννης Πλούταρχος, το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν την πρεμιέρα με τον Σταμάτη Γονίδη σε νυχτερινό κέντρο.

Οι δύο τραγουδιστές ρωτήθηκαν, μεταξύ άλλων, και για τον πρόσφατο χαμό της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη.

«Αυτά είναι πολύ προσωπικά θέματα, δεν θέλω να απαντήσω σε τίποτα από όλο αυτό. Αφορά έναν συνάδελφό μου, αυτός ξέρει τι περνάει και πώς το ‘χει αντιμετωπίσει. Δεν γνωρίζω, δεν έχω το τηλέφωνό του, δεν έχω καμία επαφή με τον Νότη και ποτέ δεν είχα, ενώ τον αγαπάω», σχολίασε ο Γιάννης Πλούταρχος.

«Σαφώς έχουν ακουστεί και υπερβολές αλλά ας μην σταθούμε σε αυτά», επισήμανε.

Ο Γιάννης Πλούταρχος μίλησε και για τη συνεργασία του με τον Σταμάτη Γονίδη.

«Του λέω: Σταμάτη, πρέπει να πούμε όλα τα τραγούδια μας και απλά να περάσει ο κόσμος καλά. […] Μου έχει γίνει πρόταση για μουσική εκπομπή. Μια φορά το έκανα, ήταν πολύ σπουδαία εμπειρία για μένα αλλά νομίζω ότι δεν μου πάει όλο αυτό, δεν μπορώ να το υποστηρίξω», εξήγησε.

