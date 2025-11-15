search
LIFESTYLE

15.11.2025 13:08

Απόστολος Γκλέτσος: Ακύρωσε στον αέρα την εμφάνισή του στο «Χαμογέλα και Πάλι» (Video)

15.11.2025 13:08
Την εμφάνισή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ακύρωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Μετά τις κατηγορίες περί… παγίδας, στον απόηχο της διαμάχης με τη Σοφία Μουτίδου, ο ηθοποιός μίλησε τηλεφωνικά με την παρουσιάστρια για να διευκρινίσει γιατί δεν θα εμφανιστεί ζωντανά στην εκπομπή.

«Σήμερα είχαμε κλείσει ραντεβού να έρθω. Έφτασα χθες αργά από την Κύπρο μετά από δύο βδομάδες δύσκολα γυρίσματα και από κάποια στιγμή άρχισε να πονάει ο λαιμός μου, να έχω πονοκέφαλο, ρίγη, μου είναι αδύνατο, παιδιά, να έρθω», απολογήθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να σε ζορίσω και να σου πω: έλα εδώ ακόμα και άρρωστος. Η υγεία είναι πάνω απ’ όλα, αλίμονο», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Σας έχω δώσει την υπόσχεση ότι δεν θα βγω κάπου αλλού. Όταν μου δώσατε τον χρόνο να μιλήσω τότε που ασχολούμουν με την πολιτική, το θυμάμαι και το εκτιμώ. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη», πρόσθεσε ο ηθοποιός, ανανεώνοντας το ραντεβού του με την εκπομπή.

«Είναι δύσκολη περίοδος με τις ιώσεις, έχω και τον μικρό άρρωστο στο σπίτι. Να φυλαγόμαστε», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου, ολοκληρώνοντας την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

MEDIA

