LIFESTYLE

14.11.2025 21:06

Αγωγή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: Ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη

14.11.2025 21:06
papageorgiou-xristopoyloy

Αγωγή κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε βάρος της πρώην μανάτζερ της Έλενα Χριστοπούλου. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αξιώνει αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη. 

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια υπέβαλε, ακόμα, μήνυση κατά της Έλενας Χριστόπουλου για υπεξαίρεση ποσού άνω των 120.000 ευρώ και για πλαστογραφία. 

Οι πλαστές υπογραφές σε 7 τιμολόγια

Οι δύο άλλοτε στενές συνεργάτιδες βρέθηκαν τον περασμένο Απρίλιο στα δικαστήρια. Σύμφωνα με την πλευρά της Παπαγεωργίου στα έγγραφα που της παραδόθηκαν με διαταγή του δικαστηρίου βρέθηκαν 7 τιμολόγια με πλαστογραφημένες υπογραφές, τα οποία αντιστοιχούν σε 305.000 ευρώ.

