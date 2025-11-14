Αγωγή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: Ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αγωγή κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε βάρος της πρώην μανάτζερ της Έλενα Χριστοπούλου. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αξιώνει αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη.
Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια υπέβαλε, ακόμα, μήνυση κατά της Έλενας Χριστόπουλου για υπεξαίρεση ποσού άνω των 120.000 ευρώ και για πλαστογραφία.
Οι δύο άλλοτε στενές συνεργάτιδες βρέθηκαν τον περασμένο Απρίλιο στα δικαστήρια. Σύμφωνα με την πλευρά της Παπαγεωργίου στα έγγραφα που της παραδόθηκαν με διαταγή του δικαστηρίου βρέθηκαν 7 τιμολόγια με πλαστογραφημένες υπογραφές, τα οποία αντιστοιχούν σε 305.000 ευρώ.
Διαβάστε επίσης
Pirelli 2026: Τίλντα Σουίντον, Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Εύα Χερτζίγκοβα μεταξύ των πρωταγωνιστριών
Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή – Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)
Κωνσταντίνα Μιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Μου είχε πει “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου”, δεν το εννοούσε καθόλου» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.