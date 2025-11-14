Αγωγή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: Ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη

Αγωγή κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε βάρος της πρώην μανάτζερ της Έλενα Χριστοπούλου. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αξιώνει αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια υπέβαλε, ακόμα, μήνυση κατά της Έλενας Χριστόπουλου για υπεξαίρεση ποσού άνω των 120.000 ευρώ και για πλαστογραφία.

Οι πλαστές υπογραφές σε 7 τιμολόγια

Οι δύο άλλοτε στενές συνεργάτιδες βρέθηκαν τον περασμένο Απρίλιο στα δικαστήρια. Σύμφωνα με την πλευρά της Παπαγεωργίου στα έγγραφα που της παραδόθηκαν με διαταγή του δικαστηρίου βρέθηκαν 7 τιμολόγια με πλαστογραφημένες υπογραφές, τα οποία αντιστοιχούν σε 305.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Pirelli 2026: Τίλντα Σουίντον, Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Εύα Χερτζίγκοβα μεταξύ των πρωταγωνιστριών

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή – Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

Κωνσταντίνα Μιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Μου είχε πει “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου”, δεν το εννοούσε καθόλου» (Video)