Κωνσταντίνα Μιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Μου είχε πει “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου”, δεν το εννοούσε καθόλου» (Video)

Καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, τη νύχτα της Πέμπτης (13/11), με την ηθοποιό να έχει μια εναλλακτική on air συζήτηση με τον παρουσιαστή κατά την οποία αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην αείμνηστη εθνική σταρ.

«Η Αλίκη ήταν γλύκα. Την είχα γνωρίσει. Ήμουν 27 τότε. Είχαμε την ίδια ημέρα γενέθλια κι εγώ τότε που ήμουν διάσημη με το σίριαλ, έκανα πάρτι. Έκανε κι εκείνη ένα πάρτι στην Αίγλη Ζαππείου. Στο δικό μου το πάρτι είχα καλέσει και επώνυμους. Εγώ ήμουν rookie και πήγαν όλοι στην Αλίκη. Εννοείται. Μετά πήγα κι εγώ. Εκεί τη γνώρισα. Μετά μουρμούριζα και μου έλεγε: “σου εύχομαι να κάνεις την καριέρα μου. Δεν το εννοούσε καθόλου. Μετά σκεφτόμουν ότι θα γίνω κι εγώ διάσημη για να παίρνω περισσότερους» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

