Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου – Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

Την απάντησή της στον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο έδωσε η Σοφία Μουτίδου μέσα από την εκπομπή «Real View», για τα «πυρά» που -όπως είπε- δέχεται όλες αυτές τις ημέρες.

«Είδα δυο ανθρώπους ταυτόχρονα να μαίνονται σε συνθήκες καθόλου με επιχειρήματα. Δεν άκουσα κανένα επιχείρημα. Άκουσα ουρλιαχτά και μένος με σάλια, ειδικά ο Ουγγαρέζος ξέφυγε εντελώς. Εγώ θα έλεγα και ο Ουγγαρέζος και ο Λιάγκας, αν έχουν ψυχοθεραπευτή, να τον ρωτήσουν τι μένος έχουν μαζί μου. Θα το πάρω προσωπικά. Έχω την εντύπωση ότι με θέλουν. Χοντρά χοντρά, από τον αγιασμό. Αυτό είναι λίγο χιούμορ αλλά τόσο μένος δεν δικαιολογείται. Έβγαζαν αφρούς, ρε, είναι ντροπή. Αυτή είναι η ντροπή. Εκεί που τους παίρνει… Το λέω χρόνια αυτό! Μου επιτίθενται γιατί δεν κινδυνεύουν από μένα. Απλά είναι τα πράγματα. Στη Γιάμαλη δεν επιτίθενται, όχι. Δηλαδή άμα πάρεις τι ξέσκισμα τρώω, χωρίς να κάνω τίποτα, ενώ η Γιάμαλη κινεί τις ρόδες του σύμπαντος και είναι μια τρομερή προσωπικότητα, με τρομερή δύναμη και τρομερό λόγο. Κάπως εκεί είναι πιο φοβισμένοι. Γιατί, κάπως, κάποιοι άνθρωποι ανήκουν κάπου. Εγώ δεν ανήκω κάπου» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, στην εκπομπή προβλήθηκε ένα απόσπασμα από το «Πρωινό» για την απιστία, με τη Σοφία Μουτίδου να κατακεραυνώνει τον Γιώργο Λιάγκα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα:

«Τι κατάντια! Τι ντροπή της υφηλίου, γιατί Θεέ μου, γιατί… Δεν θα κάτσω να φαγωθώ τι είπε ο Λιάγκας και τι όχι, ο Λιάγκας έχει δείξει μέσα στα χρόνια πόσο… δεν υπάρχει η λέξη… είναι. Άλλη μια φορά έκανε το ίδιο, ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα στα μάτια μας μπροστά και εμείς εξακολουθούμε και είμαστε ένα φιλοθεάμων κοινό. Ποιος τους κρατάει; Θα πει και τη χοντρή χοντρή… Ο Λιάγκας είναι ένας αναξιοπρεπής παρουσιαστής. Τα θυμάστε; Τα υβριστικά για τις χοντρές, οι άντρες που αυνανίζονται πάνω από γυναίκες…».

«Τι δεν καταλαβαίνει η Μουτίδου; Προφανώς θα χάσεις δουλειά»

Νωρίτερα, ο Γιώργος Λιάγκας είχε αναφερθεί στη Σοφία Μουτίου επισημαίνοντας ότι όπως ο ίδιος δέχεται κριτική τόσα χρόνια, αντίστοιχα θα δεχτεί κι εκείνη εφόσον επέλεξε να βρεθεί μπροστά στην κάμερα και να κάνει τηλεόραση.

«Τι δεν καταλαβαίνει η Μουτίδου; Όταν έχεις αποφασίσει να λες γνώμη, πρέπει να καταλάβεις ότι σε κάποιους θα γίνεις συμπαθής και σε κάποιους αντιπαθής. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείται ότι σε εσάς που λέτε γνώμη θα πρέπει να σας φερθούν διαφορετικά από εμάς που λέμε γνώμη και τόσα χρόνια υφιστάμεθα αυτό το καθεστώς. Δεν καταλαβαίνω κα Μουτίδου γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Σοφία Μουτίδου τώρα που πέρασε στην απέναντι όχθη και κάνει τηλεόραση, ξαφνικά βλέπει τη ζωή από άλλη οπτική. Κι εκεί που ήταν ο άνθρωπος που έβγαινε και έκανε κριτική μέσω του διαδικτύου, τώρα βγαίνει ότι είναι και το θύμα. Βγήκε και έκανε ψυχιατρική γνωμάτευση στον Γκλέτσο και τώρα βγαίνει και λέει έχασα δουλειά. Προφανώς θα χάσεις δουλειά, τι να κάνουμε τώρα. Η Σοφία Μουτίδου βγαίνει, κράζει, αποκτά virality, παίρνει τηλεοπτική εκπομπή επειδή έχει επιτυχία το κράξιμο στα social και όταν παίρνει εκπομπή και περνάει απέναντι λέει γιατί εμένα με αποκλείεται επειδή είπα τη γνώμη μου; Είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον καθρέφτη μας» είχε πει.

