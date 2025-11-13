Από το Fame Story, γιατρός του ΕΚΑΒ – Ο Νίκος Μίχας στην «πρώτη γραμμή» (Video)

Στα νέα του καθήκοντα ως γιατρός του ΕΚΑΒ αναφέρθηκε ο Νίκος Μίχας, ο οποίος είχε γίνει γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό από τη συμμετοχή του στον δεύτερο κύκλο του «Fame Story».

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο Νίκος Μίχας ασχολείται με την ιατρική, που είχε σπουδάσει. Μάλιστα, από σήμερα, Πέμπτη 13/11, αναλαμβάνει καθήκοντα ως γιατρός του ΕΚΑΒ, με τον ίδιο να μιλά σχετικά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Νίκος Μίχας: Θα είμαι γιατρός ασθενοφόρων και πτητικών μέσων

«Είμαι ειδικός γενικής ιατρικής, αυτό που λένε οι Εγγλέζοι GP doctor. Είναι μία ειδικότητα με ένα ευρύ φάσμα. Ταιριάζει στην προσωπικότητά μου», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Μίχας.

«Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να δουλεύω στο ΕΚΑΒ. Θα είμαι γιατρός ασθενοφόρων και γιατρός πτητικών μέσων, στην πρώτη γραμμή δηλαδή», συνέχισε ο ίδιος.

«Θέλει ψυχραιμία, όσα και να ξέρεις, πάντα συναντάς καινούργιες καταστάσεις και συνθήκες. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ελπίζω να τα πάω καλά, να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις», πρόσθεσε.

«Με το τραγούδι δεν σταμάτησα ποτέ να ασχολούμαι. Φτιάχνω τραγουδάκια και με την κόρη μου, που είναι 6,5 ετών», σημείωσε ακόμη Νίκος Μίχας.

