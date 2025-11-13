search
13.11.2025 21:02

Άνδρας όρμησε πάνω στην Αριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη (Video)

13.11.2025 21:02
Η Αριάνα Γκράντε παρασύρθηκε με ορμή από έναν άνδρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας “Wicked: For Good” στη Σιγκαπούρη την Πέμπτη και αντέδρασε φοβισμένη καθώς η συμπρωταγωνίστριά της Σίνθια Ερίβο και η ασφάλεια έσπευσαν να παρέμβουν.

Ο άνδρας που παρασύρει την Γκράντε, ο Τζόνσον Γουέν, δημοσίευσε το βίντεο στον δικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ευχαριστεί την Γκράντε που τον “άφησε” να πηδήξει στο χαλί. Ο Γουέν έχει έναν λογαριασμό στο Instagram με το όνομα Pyjama Man, όπου δημοσιεύει βίντεο με τον ίδιο να ανεβαίνει σε σκηνές συναυλιών και αθλητικές εκδηλώσεις.

Η Γκράντε φάνηκε απόλυτα αιφνιδιασμένη και φοβισμένη καθώς ο άνδρας έτρεξε προς το μέρος της και την αγκάλιασε ενώ εκείνη στεκόταν δίπλα στη συμπρωταγωνίστριά της Μισέλ Γέο.

Η Σύνθια Ερίβο, η συμπρωταγωνίστρια της ταινίας, ανέλαβε αμέσως δράση απέναντι στις δύο γυναίκες και προσπάθησε να αποσπάσει τον Γουέν από την Γκράντε καθώς η ασφάλεια κινήθηκε προς το μέρος τους. Η Γέο φάνηκε επίσης να αγκαλιάζει την Γκράντε για να την τραβήξει μακριά από τον άντρα.

1 / 3