Άνδρας όρμησε πάνω στην Αριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη (Video)

Η Αριάνα Γκράντε παρασύρθηκε με ορμή από έναν άνδρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας “Wicked: For Good” στη Σιγκαπούρη την Πέμπτη και αντέδρασε φοβισμένη καθώς η συμπρωταγωνίστριά της Σίνθια Ερίβο και η ασφάλεια έσπευσαν να παρέμβουν.

Ο άνδρας που παρασύρει την Γκράντε, ο Τζόνσον Γουέν, δημοσίευσε το βίντεο στον δικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ευχαριστεί την Γκράντε που τον “άφησε” να πηδήξει στο χαλί. Ο Γουέν έχει έναν λογαριασμό στο Instagram με το όνομα Pyjama Man, όπου δημοσιεύει βίντεο με τον ίδιο να ανεβαίνει σε σκηνές συναυλιών και αθλητικές εκδηλώσεις.

This is assault. Touching, and grabbing people without their consent is assault. Ariana Grande was assaulted and the person who did it thinks he’s cool for doing it. I’m so fucking livid. The entitlement of “fans”is grotesque.



I’m glad Cynthia Erivo was there, I’m glad… pic.twitter.com/4JFfJE0mpU — 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎𝙷𝚎𝚊𝚛𝚍𝙰𝚕𝚘𝚗𝚎 🇨🇦 (@LeaveHeardAlone) November 13, 2025

Η Γκράντε φάνηκε απόλυτα αιφνιδιασμένη και φοβισμένη καθώς ο άνδρας έτρεξε προς το μέρος της και την αγκάλιασε ενώ εκείνη στεκόταν δίπλα στη συμπρωταγωνίστριά της Μισέλ Γέο.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

Η Σύνθια Ερίβο, η συμπρωταγωνίστρια της ταινίας, ανέλαβε αμέσως δράση απέναντι στις δύο γυναίκες και προσπάθησε να αποσπάσει τον Γουέν από την Γκράντε καθώς η ασφάλεια κινήθηκε προς το μέρος τους. Η Γέο φάνηκε επίσης να αγκαλιάζει την Γκράντε για να την τραβήξει μακριά από τον άντρα.

