Άλεξ Σάαμπ: Εκδόθηκε στις ΗΠΑ ο στενός συνεργάτης του Μαδούρο

Την έκδοση στις ΗΠΑ του Άλεξ Σάαμπ, ενός εκ των στενότερων συνεργατών του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε το Καράκας.

«Η Βενεζουέλα ανακοινώνει την απέλαση του κολομβιανού πολίτη Άλεξ Ναΐμ Σάαμπ Μοράν, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2026. Η απόφαση απέλασης εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προαναφερθείς κολομβιανός πολίτης εμπλέκεται στην τέλεση διαφόρων εγκλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των αρχών της Βενεζουέλας.

Ο επιχειρηματίας με καταγωγή από την Κολομβία – ο οποίος είχε ενισχύσει τους δεσμούς της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας και του Ιράν – διορίστηκε υπουργός Βιομηχανίας της Βενεζουέλας τον Δεκέμβριο του 2024.

Απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση προτού συμπληρωθούν δύο εβδομάδες από την αιχμαλώτιση του μέντορά του στο Καράκας στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου.

Ο Άλεξ Σάαμπ, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν πως είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του κ. Μαδούρο και της κυβέρνησής του, ανταλλάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα.

