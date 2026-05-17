Κροατία: Εκτός πίστας Airbus με 130 επιβάτες, «γλίστρησε» στον διάδρομο απογείωσης – Κόβει την ανάσα το σκηνικό (Video)

Ένα αεροσκάφος Airbus A220-300 της Croatia Airlines, στο οποίο επέβαιναν 130 επιβάτες, βγήκε εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο του Σπλιτ στην Κροατία, έπειτα από απόφαση των πιλότων να ματαιώσουν την απογείωση εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, όλοι οι επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν κανονικά από το αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

🚨 WATCH: Croatia Airlines Airbus A220-300 veers off the runway and ends up on the grass surface during an aborted take-off from Split Airport, Croatia.



The aircraft sustained damage from colliding with a marker board and runway edge lights.



All passengers and crew members are… — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 16, 2026

Φωτογραφίες που δημοσίευσε ο τοπικός ιστότοπος Damacijadanas.hr δείχνουν το αεροσκάφος ακινητοποιημένο στο πλάι του διαδρόμου, ενώ ένας από τους κινητήρες φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές και να ακουμπά στο χορτάρι δίπλα στον διάδρομο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το παραθαλάσσιο Σπλιτ με προορισμό τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Η ανακοίνωση της Croatia Airlines

Η Croatia Airlines ανέφερε ότι, βάσει των πρώτων στοιχείων, το πλήρωμα προχώρησε στη διακοπή της απογείωσης ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τα αίτια που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων και των επίσημων ερευνών.

Δεδομένα από τον ιστότοπο Flightradar, τα οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, δείχνουν ότι το αεροσκάφος είχε αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη των 240 χιλιομέτρων την ώρα πριν ακινητοποιηθεί.

Η εθνική υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων μεταφορών της Κροατίας χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό ατύχημα» και ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, μετά τη ματαίωση της απογείωσης ένας τροχός του συστήματος προσγείωσης βγήκε εκτός διαδρόμου και κατέληξε στη λωρίδα με γρασίδι δίπλα στον αεροδιάδρομο, ενώ το αεροσκάφος υπέστη περιορισμένες υλικές ζημιές.

