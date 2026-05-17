Από το Γουέστ Εντ στη Μεγάλη Οθόνη: Το «Giant» με τον Τζον Λίθγκοου

Το βραβευμένο με Olivier δράμα του Μαρκ Ρόζενμπλατ (Mark Rosenblatt), «Giant», το οποίο αυτή τη περίοδο παρουσιάζεται στο Μπρόντγουεϊ με πρωταγωνιστή τον Τζον Λίθγκοου (John Lithgow), πρόκειται να κάνει τη διεθνή κινηματογραφική του πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου.

Η παραγωγή θα προβληθεί σε 900 κινηματογραφικές αίθουσες σε 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας.

Διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1983, λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου «The Witches» του Ρόαλντ Νταλ (Λίθγκοου) και καταγράφει «την τεταμένη συνάντηση ανάμεσα στον Bρετανό συγγραφέα με τους Αμερικανούς και Βρετανούς εκδότες του. Καθώς ο συγγραφέας είχε καταδικάσει δημόσια το Ισραήλ, υπερασπιζόμενος τους Παλαιστίνιους σε μια κριτική βιβλίου για τον πόλεμο του Λιβάνου το 1982, οι εκδότες του αγωνίζονται να διαχειριστούν τις σφοδρές αντιδράσεις που απειλούν τη φήμη του».

Διαβάστε επίσης:

Η Άσια Αρτζέντο εκτελεστική παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Gia – The Shadow of Beauty»

Ο χορός της Νικόλ Κίντμαν γύρω από γλυπτό για τον οίκο Christie’s (Video)

61η Μπιενάλε της Βενετίας: Οι συμμετοχές που ξεχώρισαν (Photos)

