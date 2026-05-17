ΠΟΥ: Καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Πηγή: Pixabay

Την ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, ζήτησε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ανεξάρτητη επιτροπή.

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια μελλοντική απειλή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε», προειδοποιεί, απευθύνοντας «έκκληση για δράση», η Πανευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κλίμα και την Υγεία, η οποία συγκεντρώνει 13 επιστήμονες και πρώην υπουργούς και έχει πρόεδρο την πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας Κατρίν Γιακομπσντότιρ.

«Πρόκειται για μια άμεση και αυξανόμενη κρίση που επηρεάζει ταυτοχρόνως την υγεία, τη διατροφή, το νερό, την ενέργεια και την εθνική ασφάλεια, και η σημερινή απάντηση δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων», τονίζει.

Σύμφωνα με την επιτροπή αυτή, «η ρύπανση του αέρα που συνδέεται με τα ορυκτά καύσιμα προκαλεί κάθε χρόνο πάνω από 600.000 θανάτους στην περιοχή Ευρώπης του ΠΟΥ, ενώ περίπου 63.000 άνθρωποι πέθαναν από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στην Ευρώπη το 2024».

Σε ανακοίνωση που συνοδεύει την έκκλησή της, η επιτροπή υπογραμμίζει επίσης ότι «η κλιματική αλλαγή ευθυνόταν για σχεδόν το 70% των θανάτων που συνδέονταν με τα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις το 2025».

Ενόψει της 79ης Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Υγεία, η επιτροπή αυτή καλεί κυρίως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύξει επισήμως την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος».

Στην αντίθετη περίπτωση, ο οργανισμός θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι το σημερινό πλαίσιο του Διεθνούς Κανονισμού Υγείας «δεν είναι πλέον κατάλληλο», κρίνει.

Επίσης καλεί τους αρχηγούς ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να εντάξουν την κλιματική αλλαγή στην ημερήσια διάταξη των εθνικών συμβουλίων ασφαλείας και να εγκαταλείψουν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ως βασικό δείκτη προόδου, προς όφελος δεικτών που θα ενσωματώνουν την υγεία, την ισότητα και την «περιβαλλοντική βιωσιμότητα».

«Η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την ασφάλειά μας, την κοινωνική μας συνοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία», υπογραμμίζει η Κατρίν Γιακομπσντότιρ σε δήλωσή της που αναφέρεται στην έκκληση.

«Δεν είναι καθόλου ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις μελλοντικές γενιές, πρόκειται για μια πραγματική και άμεση απειλή για μας, εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε όλοι την πολιτική και ηθική ευθύνη να δράσουμε τώρα».

