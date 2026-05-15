Χωροταξικό του Προκρούστη για τον τουρισμό – Ευνοεί αποκλειστικά τις μεγάλες ιδιοκτησίες και τις μεγάλες επενδύσεις

Δύο χρόνια το… πασπάτευαν στο ΥΠΕΝ το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τελικά ακόμη μία φορά κατάφεραν να τους βγάλουν όλους στα κάγκελα. Και τους φορείς του τουρισμού και τις τοπικές κοινωνίες. Και λέμε ότι δύο χρόνια το… πασπάτευαν καθώς το 2024 η κυβέρνηση έκανε πίσω ολοταχώς μετά και τις τότε σφοδρές αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η αντίστοιχη ΚΥΑ.

Ο Σταύρος Παπασταύρου εμφανίστηκε αποφασισμένος να τελειώσει την ιστορία – όχι γράφοντας ιστορία – αλλά πατώντας πάνω στα ίδια βήματα των προηγούμενων υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη που πέρασαν από το ΥΠΕΝ. Μόνο που, όταν πατάς στα ίδια βήματα, νομοτελειακά κάνεις τα ίδια λάθη και ακόμα περισσότερα.

Πουσάρισμα στις μεγάλες ιδιοκτησίες

Ένα από τα κύρια ζητήματα που προκαλούν αντιδράσεις είναι η λογική της οριζόντιας πρόβλεψης για την ανάπτυξη του τουρισμού μέσα από τη διαίρεση της χώρας σε πέντε κατηγορίες.

Η κύρια πρόβλεψη έχει να κάνει με τον ορισμό κατώτερου πλαφόν στα στρέμματα εκτός σχεδίου που πρέπει να διαθέτει κάποιος ιδιοκτήτης ώστε να προχωρήσει σε τουριστική επένδυση. Έτσι κόβονται παντού και για όλους τα 4 στρέμματα εκτός σχεδίου για την ανάπτυξη τουριστικών μονάδων. Και ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι και η πρόβα τζενεράλε για την απαγόρευση δόμησης στα 4 στρέμματα για κάθε χρήση.

Και εδώ παίζεται το παιγνίδι στο όνομα της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Για παράδειγμα στην πρώτη κατηγορία, που αφορά τις Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, τις περιοχές δηλαδή που χαρακτηρίζονται από υπερτουρισμό και είναι 18 από τις συνολικά 1.038 δημοτικές κοινότητες, οι νέες τουριστικές μονάδες απαιτούν κατ’ ελάχιστον 16 στρέμματα εκτός σχεδίου και με ανώτατο όριο έως 100 κλίνες για νέα τουριστικά καταλύματα.

Η επιλογή αυτή ευνοεί αποκλειστικά τις μεγάλες ιδιοκτησίες και τις μεγάλες επενδύσεις. Και εννοείται ότι αφήνει ενεούς εκείνους τους ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητο από 4 έως 15,9 στρέμματα. Η αιτιολογία είναι ότι, επειδή υπάρχει υπερτουρισμός, θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί με γνώμονα τις αντοχές της κάθε περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Καλά όλα αυτά. Όμως, γιατί τότε επιτρέπεται η τουριστική ανάπτυξη και εντός περιοχών Natura; Επειδή στα νησιά που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία επιτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων ακόμα και εντός του δικτύου Natura 2000 «μετά τον καθορισμό σχεδίων διαχείρισης»… Δηλαδή περιβαλλοντική ευαισθησία α λα καρτ.

Αντίστοιχα στις λεγόμενες Ανεπτυγμένες Περιοχές απαιτούνται 12 στρέμματα εκτός σχεδίου και επιτρέπονται τουριστικά καταλύματα μέχρι 350 κλίνες.

Το «μαχαίρι» σε σχέση με το 2024

Η νέα ΚΥΑ έχει όμως τρεις μεγάλες αλλαγές σε σχέση με το ΕΧΤ που είχε τεθεί σε διαβούλευση από την προηγούμενη «γαλάζια» πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Βάζει κατώτερο όριο στρεμμάτων εκτός σχεδίου σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, βάζει πλαφόν από τα 8 στρέμματα και πάνω για τουριστικές επενδύσεις και στις Αναπτυσσόμενες περιοχές και στις Περιοχές Πρώιμης Ανάπτυξης και στις Περιοχές Ενίσχυσης Ειδικής Ανάπτυξης.

● Στις Αναπτυσσόμενες Περιοχές επιτρέπεται η κατασκευή νέων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων / κλειδιών, με τη ρύθμιση να εφαρμόζεται και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος.

● Στις Περιοχές Πρώιμης Ανάπτυξης επιτρέπεται η κατασκευή νέων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες 2, 3, 4, 5 αστέρων / κλειδιών και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος.

● Στις Περιοχές Ενίσχυσης Ειδικής Ανάπτυξης προβλέπεται για την ανέγερση νέων ξενοδοχείων το ελάχιστο εμβαδό των 8 στρεμμάτων.

Να σημειωθεί ότι στο σχέδιο του 2024 για τις τρεις αυτές κατηγορίες δεν υπήρχε η πρόβλεψη για τα 8 στρέμματα.

Με μελέτη διετίας

Οι Σταύρος Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη έκαναν μια εντυπωσιακή παρουσίαση του ΕΧΤ, μόνο που τα υλικά ήταν παλιά. Όπως πληροφορούμαστε από την ΚΥΑ, το πρώτο που γίνεται είναι η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Μόνο που η ΣΜΠΕ έγινε τον Ιούνιο του 2024. Δύο χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα; Δεν χρειαζόταν ένα φρεσκάρισμα;

Για να το κάνουμε λιανά, με ποια λογική βγαίνει ΚΥΑ το 2026 για το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού και παραπέμπει σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έγινε το 2024;

Αόρατη διαβούλευση

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ επιμένει να επενδύει στην αόρατη διαβούλευση. Όπως και το 2024, έτσι και το 2026 το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό μπήκε σε διαβούλευση… κεκλεισμένων των θυρών μέχρι τις 25 Μαΐου. Δηλαδή δεν πρόκειται για ανοικτή δημόσια διαβούλευση, αλλά για κλειστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο κάθε φορέας αλλά και ο κάθε πολίτης που θέλει να τοποθετηθεί, να σχολιάσει ή να προτείνει αλλαγές στέλνει ένα email και πάπαλα.

Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι ενδιαφερόμενοι φορείς όσο και οι πολίτες δεν μπορούν να διαβάσουν τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται για το ΕΧΤ. Μόνο που αυτό δεν είναι δημόσια διαβούλευση και μάλιστα για ένα κρίσιμο ζήτημα όπως το χωροταξικό του τουρισμού. Είναι διαβούλευση στρουθοκαμήλου με στόχο να μην φανούν άρθρο προς άρθρο οι αντιδράσεις και το τι συνεπάγονται οι αλλαγές που προτείνονται.

