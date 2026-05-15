Στρατηγική επένδυση 340 εκατ. της Metlen φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αγοράς γαλλίου

Στην έγκριση νέας στρατηγικής επένδυσης στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών προχώρησε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, δίνοντας το «πράσινο φως» σε σχέδιο της Metlen που συνδέεται με την παραγωγή γαλλίου και τη βιομηχανική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επένδυση, συνολικού ύψους 340 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίστηκε στρατηγικής και εμβληματικής σημασίας, καθώς μέσω αυτής η Ελλάδα αποκτά τη δυνατότητα να παράγει ποσότητες γαλλίου που δυνητικά μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο κρίσιμο μέταλλο.

Το γάλλιο θεωρείται πρώτη ύλη υψηλής στρατηγικής σημασίας για τη σύγχρονη βιομηχανία, καθώς χρησιμοποιείται σε ημιαγωγούς, προηγμένα αμυντικά συστήματα, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η σημασία του έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των διεθνών γεωπολιτικών εντάσεων και των περιορισμών στην πρόσβαση κρίσιμων πρώτων υλών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, η νέα επένδυση ενισχύει την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και περιορίζει την εξάρτηση της ΕΕ από τρίτες χώρες σε έναν τομέα που θεωρείται κρίσιμος για την τεχνολογική και βιομηχανική αλυσίδα της Ευρώπης.

Η παραγωγή γαλλίου θα προκύπτει από την επεξεργασία βωξίτη, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί την πρώτη που εγκρίνεται προς ενίσχυση μέσω του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF 6.1, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 2025 και αφορά στρατηγικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η συνολική δημόσια στήριξη προς το έργο ανέρχεται σε 118 εκατ. ευρώ και θα δοθεί μέσω συνδυασμού επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων. Μέρος της χρηματοδότησης θα προέλθει από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Η κυβέρνηση συνδέει το συγκεκριμένο project με τη συνολική προσπάθεια επαναβιομηχάνισης της χώρας αλλά και με τη διεκδίκηση ισχυρότερου ρόλου της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών και προηγμένων τεχνολογιών.

Στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

