Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνεις πριν ανέβεις ξανά στη μηχανή μετά τον χειμώνα

Μετά από μήνες ακινησίας, μια μοτοσικλέτα ή ένα scooter μπορεί εκ πρώτης να δείχνουν απολύτως έτοιμα να εκκινήσουν, αλλά μηχανικά ενδέχεται να κρύβονται μικρές παγίδες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα

Η επαναφορά μετά τον χειμώνα δεν σημαίνει απλώς «βάζω μπροστά και φεύγω». Χρειάζεται ουσιαστικός έλεγχος, γιατί ο χρόνος επηρεάζει μπαταρία, λάστιχα, υγρά και μετάδοση ακόμη κι αν η μοτοσικλέτα δεν κινήθηκε καθόλου.

Μπαταρία

Το πρώτο σημείο που συνήθως εμφανίζει πρόβλημα είναι η μπαταρία. Αν η μοτοσικλέτα έμεινε μήνες χωρίς συντηρητή φόρτισης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η τάση να έχει πέσει σημαντικά. Ακόμη κι αν ο κινητήρας πάρει μπροστά, μια κουρασμένη μπαταρία μπορεί να σε αφήσει αργότερα στη μέση της διαδρομής. Πριν ξεκινήσεις, αξίζει να ελέγξεις αν τα όργανα λειτουργούν σωστά, αν η μίζα γυρίζει ζωηρά και αν υπάρχουν ίχνη οξείδωσης στους πόλους.

Ελαστικά

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος των ελαστικών. Η πολύμηνη ακινησία σημαίνει συνήθως χαμηλότερη πίεση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το λάστιχο μπορεί να έχει παραμορφωθεί λόγω του ότι δεχόταν βάρος στο ίδιο σημείο. Ακόμη κι αν το πέλμα φαίνεται καλό, η γόμα μπορεί να έχει «ξεραθεί», επηρεάζοντας την πρόσφυση. Γι’ αυτό χρειάζεται έλεγχος όχι μόνο στην πίεση αλλά και για σκασίματα, ρωγμές ή σημάδια γήρανσης στα πλαϊνά.

Διαβάστε περισσότερα στο: AutoTypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Ιστορικό ρεκόρ στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου του κόσμου – Τα NEV ξεπέρασαν το 60% των ταξινομήσεων

Αλλάζουν όλα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Έρχεται πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους και «κόφτης» στην ταχύτητα

Το ΟΑΚΑ στο πλευρό του EKO Acropolis Rally

