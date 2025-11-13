Η Lady Gaga έπαιρνε λίθιο στα γυρίσματα του «A Star Is Born» και αργότερα υπέστη ψυχωσικό επεισόδιο

Η σημερινή Lady Gaga θεωρεί τον εαυτό της «έναν υγιή, ολοκληρωμένο άνθρωπο», αλλά αυτό δεν ίσχυε πάντα.

«Έκανα το “A Star Is Born” με λίθιο», δήλωσε στο Rolling Stone σε μια μακροσκελή συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία με συμπρωταγωνιστή τον Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο του 2018.

Αμέσως μετά τα γυρίσματα της ταινίας, η Gaga ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο «Joanne», η οποία διήρκεσε από τον Αύγουστο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, υπέστη ψυχωσικό επεισόδιο.

«Μια μέρα η αδερφή μου μου είπε: “Δεν βλέπω πια την αδερφή μου” και ακύρωσα την περιοδεία», θυμήθηκε η ποπ σταρ.

«Μια μέρα πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική φροντίδα. Χρειαζόμουν να κάνω ένα διάλειμμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα… Κατέρρευσα εντελώς. Ήταν πραγματικά τρομακτικό».

Εκείνη την εποχή, η 39χρονη Gaga ομολογουμένως δεν πίστευε ότι «θα μπορούσε να γίνει καλά».

«Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή», ομολόγησε. «Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί».

Όταν γνώρισε τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, τον Δεκέμβριο του 2019, τελείωνε το άλμπουμ της του 2020, «Chromatica». Αν και το άλμπουμ αφορούσε την ανάρρωση, η δημιουργός του στην πραγματικότητα δυσκολευόταν.

«Κάπνιζα τρία πακέτα τσιγάρα, καθισμένη στη βεράντα όλη μέρα», εξήγησε η Gaga. Και μετά ήρθε η πανδημία COVID-19.

«Ήμουν όσο σπουδαία μπορούσα για κάποια που κάπνιζε χόρτο όλη μέρα, έπινε μερικά μπουκάλια κρασί και λιποθυμούσε», είπε.

Ο Πολάνσκι – ένας επιχειρηματίας τεχνολογίας, επενδυτής και φιλάνθρωπος με σπουδές στο Χάρβαρντ – προσέφερε την δική του οπτική για εκείνη την εποχή.

«Αυτό που πάντα παρατηρούσα ήταν το πόσο αδύναμη ένιωθε — ότι δεν είχε τον έλεγχο της ζωής της», είπε ο 42χρονος στο περιοδικό.

«Δεν είχα γνωρίσει ποτέ κάποιον τόσο απίστευτα ταλαντούχο και χαρισματικό που να νιώθει τόσο αδύναμος».

Η Gaga – η οποία στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι έχει βιώσει κάποιο τραύμα – λέει: «Ήθελε να με φροντίσει και ποτέ δεν με αγάπησαν έτσι. Η ζωή μου ήταν σοβαρή για εκείνον. Δεν ήταν πάρτι. Με βοήθησε να δω ότι η ζωή μου ήταν πολύτιμη».

