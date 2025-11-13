search
LIFESTYLE

13.11.2025 12:34

Γιώργος Λιάγκας: «Οι σημαιοφόροι της πολιτικής ορθότητας είναι οι πιο σκληροί φασίστες» (Video)

13.11.2025 12:34
liagkas-new

Με αφορμή τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί για την εμφάνισή της η Μαίρη Χατζηπαύλου, που εκπροσωπεί τη χώρα μας στα καλλιστεία Miss Universe, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει μια γενικότερη τοποθέτηση, αναφορικά με τους «σημαιοφόρους» της πολιτικής ορθότητας.

Ο παρουσιαστής τόνισε δε, ότι όταν αποχωρήσει από την τηλεόραση, θα γράψει ένα βιβλίο όπου με συγκεκριμένα ονόματα και περιστατικά, θα αναφέρεται σε όλους εκείνους που λίγα χρόνια πριν έκαναν αυτά για τα οποία σήμερα κατηγορούν άλλους, επικαλούμενοι την πολιτική ορθότητα.

«Οι σημαιοφόροι της πολιτικής ορθότητας είναι κατά καιρούς οι πιο σκληροί φασίστες και οι άνθρωποι που κάνουν bullying όταν τους δοθεί η ευκαιρία. Αυτό το πράγμα εγώ θα το αποδείξω κάποια στιγμή, γράφοντας βιβλίο, το οποίο θα αποδεικνύει για συγκεκριμένους ανθρώπους στην ελληνική πραγματικότητα ποιοι είναι οι άνθρωποι που κοροϊδεύαν τον κόσμο χρόνια, κρατώντας σημαίες πολιτικής ορθότητας, ισονομίας, ισότητας και με πράξεις τους και δεδομένα κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Θα πω και ονόματα. Το βιβλίο θα το βγάλω όταν φύγω από την τηλεόραση» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν με “κρατάει” κανένας γιατί εγώ στη ζωή μου είμαι ένας πολύ καθαρός και έντιμος άνθρωπος και δεν μπορεί επί της ουσίας να πει κανείς τίποτα για μένα. Τίποτα. Εγώ ξέρεις τι μπορώ να πω για τη ζωή των άλλων; Όχι για τις επιλογές τους. Για το πώς φέρονται σε ανθρώπους, σε καταστάσεις, με παραδείγματα».

