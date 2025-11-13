Κατερίνα Καινούργιου: Λίγο πριν βγει το τεστ εγκυμοσύνης θετικό, είχα κάνει τάμα στην Παναγία (Video)

Στην περίοδο του καλοκαιριού και συγκεκριμένα στη στιγμή που έμαθε πως είναι έγκυος αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας στον αέρα της εκπομπής της ότι η χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης τηςήρθε, έπειτα από ένα τάμα που πραγματοποίησε στην Πάρο.

Η παρουσιάστρια εκμυστηρεύτηκε, συγκεκριμένα, ότι πήγαινε συχνά την Παναγιά την Εκατονταπυλιανή της Πάρου προκειμένου να προσευχηθεί τόσο για τη μητέρα της που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας όσο και για την ίδια που λαχταρούσε να αποκτήσει ένα μωρό.

«Θέλω να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και για τη μητέρα μου αλλά και επειδή ήθελα πολύ ένα μωράκι. Όταν πήγα να κάνω τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, στο διάστημα που περίμενα, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον 15αύγουστο. Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μην το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί και μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε λέει “βάλ’το όπου θες”. Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

