LIFESTYLE

Τζακ Νίκολσον: Η τραγική ιστορία της οικογένειάς του – Η γυναίκα που θεωρούσε αδερφή του, ήταν η μητέρα του

Μέχρι τα 37 του χρόνια, ο Τζακ Νίκολσον ζούσε με μια παρανόηση για την οικογένειά του, η γυναίκα που πίστευε ότι ήταν η αδελφή του, η June, ήταν στην πραγματικότητα η βιολογική του μητέρα.

Σε μια «πλάνη» ζούσε μέχρι τα 37 του χρόνια ο Τζακ Νίκολσον καθώς η γυναίκα που θεωρούσε αδερφή του, στην πραγματικότητα, ήταν η βιολογική του μητέρα.

Η αποκάλυψη ήρθε το 1974, κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Chinatown», όταν ένας ρεπόρτερ του περιοδικού TIME του αποκάλυψε την αλήθεια, υποστηρίζοντας ότι ήταν σε επαφή με έναν άνδρα που -όπως ισχυριζόταν- ήταν ο πατέρας του Τζακ Νίκολσον.

Αρχικά, ο ηθοποιός ήταν δύσπιστος, καθώς πίστευε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει, ωστόσο, θέλησε να ξεκινήσει τις δικές του έρευνες ώστε να αποκλείσει την πιθανότητα ότι αυτή η ιστορία ήταν αληθινή.

Αυτό που ανακάλυψε ήταν συγκλονιστικό. Η Ethel May, η γυναίκα που θεωρούσε μητέρα του, ήταν στην πραγματικότητα η γιαγιά του και είχε ήδη πεθάνει. Η June, από την άλλη, που ο Τζακ Νίκολσον θεωρούσε αδελφή του, ήταν η βιολογική του μητέρα η οποία, επίσης, είχε πεθάνει πολλά χρόνια πριν. Η αλήθεια ήρθε, τελικά, στο φως χάρη σε μια θεία του και ένα ακόμα συγγενικό πρόσωπο.

«Έπαθα σοκ. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο… Η αδερφή της June, δηλαδή της μητέρας μου, ήταν εκείνη που παραδέχτηκε την αλήθεια» αποκάλυψε ο Τζακ Νίκολσον το 1997.

Η June ήταν πολύ νέα όταν έμεινε έγκυος, ανύπαντρη και χωρίς να γνωρίζει τον πατέρα του παιδιού της. Ταυτόχρονα, είχε έντονη επιθυμία να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού στο Χόλιγουντ. Νιώθοντας αδύναμη να μεγαλώσει ένα παιδί και καθώς δεν ήθελε να κάνει έκτρωση, συμφώνησε με τους γονείς της να αναλάβουν εκείνοι την κηδεμονία του παιδιού και να το μεγαλώσουν σαν δικό τους. Η ίδια θα εμφανιζόταν απλώς ως μια από τις αδερφές του, ώστε η εγκυμοσύνη της να παραμείνει μυστική και να μην επηρεαστούν τα όνειρά της.

Όταν γεννήθηκε ο Τζακ Νίκολσον, η Ethel May τον παρουσίασε ως δικό της παιδί, με στόχο να τον προστατεύσει από το να στιγματιστεί. Παρά το σοκ της ανακάλυψης, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ένιωσε και ανακούφιση:

«Είναι ένα δραματικό γεγονός, αναμφίβολα. Ωστόσο, δεν με τραυμάτισε, δεν με στιγμάτισε. Μετά από τόσα χρόνια, έμαθα ποια ήταν η πραγματική μου μητέρα και το έχω αποδεχτεί. Τώρα πολλά από τα πράγματα που έζησα όταν ήμουν μικρός είναι ξεκάθαρα. Αν μη τι άλλο, αισθάνομαι ευγνώμων» είπε ο ίδιος.

Η June πέθανε από καρκίνο το 1963, όταν ο Τζακ Νίκολσον ήταν 26 ετών.

