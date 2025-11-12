Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

Στη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία της αναφέρθηκε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου μέσα από ένα βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok, με την ίδια να περιγράφει ότι αγνόησε τα πρώτα, προειδοποιητικά συμπτώματα, με αποτέλεσμα να φτάσει στο τρίτο στάδιο του καρκίνου.

«Ίσως να μην περνούσαν δύο χρόνια με τον αιματολογικό καρκίνο μέσα μου και αυτό γιατί αγνόησα τα συμπτώματα. Τα αγνόησα γιατί δεν τα ήξερα. Έφτασα στο τρίτο, τελικό στάδιο ενός αιματολογικού καρκίνου, αυτόν του λεμφώματος Hodgkin, γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια», ανάφερε αρχικά η πρώην παίκτρια του Survivor.

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Αν το είχα ψάξει πιο νωρίς, ίσως να μην είχα κινδυνεύσει να χάσω τη ζωή μου

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στη συνέχεια στα πρώτα σημάδια της νόσου: «Φαγούρα, νυχτερινές εφιδρώσεις, έντονος βήχας, ανορεξία, απώλεια βάρους, πυρετός και ένιωθα κουρασμένη χωρίς λόγο. Νόμιζα ότι ήταν κάτι απλό, στρες, αλλεργία, κανείς δεν μου είχε πει ότι αυτά είναι τα συμπτώματα ενός λεμφώματος».

Η ίδια εξήγησε ότι χρειάστηκε, τελικά, να περάσουν δύο χρόνια, για να μάθε ακριβώς τι συνέβαινε.

«Αν το είχα ψάξει πιο νωρίς, ίσως να μην είχα φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο με κίνδυνο να χάσω τη ζωή μου. Για αυτό κάνω αυτό το βίντεο, για να μάθεις και εσύ αυτά που εγώ έμαθα αργά. Αν έχεις ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα που ανέφερα, μην τα αγνοείς. Πήγαινε στο γιατρό και έλεγξέ το. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές κυριολεκτικά», τόνισε κλείνοντας η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

