search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:25
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 19:36

«Με εξίταρε η δύναμη που είχα πάνω σε νέες, όμορφες γυναίκες» – Η πρωταγωνίστρια του Smallville μιλά για τον ρόλο της στη σεξουαλική αίρεση Nxivm

12.11.2025 19:36
alison-mack

Ανοιχτά για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην σεξουαλική αίρεση Nxivm μιλά η ηθοποιός Άλισον Μακ στο podcast «Allison After Nxivm».

Η Μακ, που πρωταγωνίστησε στη σειρά Smallville, εξέτισε 21 μήνες σε φυλακές στην Καλιφόρνια για εκβιασμό και συνωμοσία σε εκβιασμό. Στο podcast 7 επεισοδίων μιλά για το πώς πήρε τον ρόλο στην επιτυχημένη σειρά και πώς κατέληξε να χρησιμοποιεί τη φήμη της για να στρατολογήσει γυναίκες για την αίρεση. 

«Με εξίταρε η δύναμη που είχα πάνω σε αυτές τις νέες, όμορφες γυναίκες, που με άκουγαν και με θαύμαζαν. Και φυσικά και η σεξουαλικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος της συμπρωταγωνίστριας της στο Smallville

Η Μακ υποστηρίζει ότι την έφερε σε πρώτη επαφή με την αίρεση η συμπρωταγωνίστρια της στο Smallville, Κριστίν Κρουκ και ότι στη συνέχεια την προσκάλεσαν να συναντήσει τον αρχηγό Κιθ Ρανιέρε στη Νέα Υόρκη. Η αίρεση πλασαρόταν σαν εταιρεία μάρκετινγκ, που ειδικεύεται στην αυτοβελτίωση.

«Ήμουν κακοποιητική»

Ο Ρανιέρε την έπεισε, όπως λέει, ότι με το να έρθει σε σωματική επαφή μαζί του, θα ξεπεράσει τη σεξουαλική εκμετάλλευση, που είχε υποστεί σε μικρή ηλικία.

Της έκαναν πλύση εγκεφάλου για να φέρει κι άλλες γυναίκες.  «Χρησιμοποιούσα την επιτυχία μου σαν ηθοποιός για να πείσω τους άλλους να κάνουν αυτό που θέλω», σχολίασε και τόνισε «δεν ήμουν καλή, ήμουν κακοποιητική». 

Εξηγώντας τον ρόλο της είπε, «τους έλεγα τι πρέπει να κάνουν με τον Ρανιέρε. Όταν μου έλεγαν “δεν θέλω να το κάνω φοβάμαι” τους έλεγα “πρέπει να το κάνεις, οι συνέπειες μεγαλώνουν όσο καθυστερείς”». 

«Άρχιζε ο εξαναγκασμός, η πίεση και μετά … ήταν σαν βιασμός», πρόσθεσε. Ο αρχηγός της αίρεσης Κιθ Ρανιέρε καταδικάστηκε σε 120 χρόνια φυλάκισης για sex trafficking.

Διαβάστε επίσης

Μετακομίζει η Emily in Paris στην Αθήνα; Ο λόγος που η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στα Πετράλωνα

Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη διασκευή του μυθιστορήματος «Cry to Heaven» από τον Τομ Φορντ

Ουγγαρέζος κατά «Real View»: «Ντροπή σας, αυτό είναι τηλεοπτική ασχήμια – Έχουν ευθύνη όλες οι κυρίες» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
guilfoyle-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Παρακολουθεί το ματς παρέα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους

ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας: Ίδιο όνομα με άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν είχε το 27χρονο θύμα

POLYGON_2511STYP_006_FULL-SIZE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot Polygon Concept: Το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης από την Peugeot

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 21:25
guilfoyle-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Παρακολουθεί το ματς παρέα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους

ergastirio
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας WPV1 ανιχνεύθηκε σε λύματα

turkey_planecrash
ΚΟΣΜΟΣ

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού C-130 – Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος

1 / 3