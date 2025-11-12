«Με εξίταρε η δύναμη που είχα πάνω σε νέες, όμορφες γυναίκες» – Η πρωταγωνίστρια του Smallville μιλά για τον ρόλο της στη σεξουαλική αίρεση Nxivm

Ανοιχτά για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην σεξουαλική αίρεση Nxivm μιλά η ηθοποιός Άλισον Μακ στο podcast «Allison After Nxivm».

Η Μακ, που πρωταγωνίστησε στη σειρά Smallville, εξέτισε 21 μήνες σε φυλακές στην Καλιφόρνια για εκβιασμό και συνωμοσία σε εκβιασμό. Στο podcast 7 επεισοδίων μιλά για το πώς πήρε τον ρόλο στην επιτυχημένη σειρά και πώς κατέληξε να χρησιμοποιεί τη φήμη της για να στρατολογήσει γυναίκες για την αίρεση.

«Με εξίταρε η δύναμη που είχα πάνω σε αυτές τις νέες, όμορφες γυναίκες, που με άκουγαν και με θαύμαζαν. Και φυσικά και η σεξουαλικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος της συμπρωταγωνίστριας της στο Smallville

Η Μακ υποστηρίζει ότι την έφερε σε πρώτη επαφή με την αίρεση η συμπρωταγωνίστρια της στο Smallville, Κριστίν Κρουκ και ότι στη συνέχεια την προσκάλεσαν να συναντήσει τον αρχηγό Κιθ Ρανιέρε στη Νέα Υόρκη. Η αίρεση πλασαρόταν σαν εταιρεία μάρκετινγκ, που ειδικεύεται στην αυτοβελτίωση.

«Ήμουν κακοποιητική»

Ο Ρανιέρε την έπεισε, όπως λέει, ότι με το να έρθει σε σωματική επαφή μαζί του, θα ξεπεράσει τη σεξουαλική εκμετάλλευση, που είχε υποστεί σε μικρή ηλικία.

Της έκαναν πλύση εγκεφάλου για να φέρει κι άλλες γυναίκες. «Χρησιμοποιούσα την επιτυχία μου σαν ηθοποιός για να πείσω τους άλλους να κάνουν αυτό που θέλω», σχολίασε και τόνισε «δεν ήμουν καλή, ήμουν κακοποιητική».

Εξηγώντας τον ρόλο της είπε, «τους έλεγα τι πρέπει να κάνουν με τον Ρανιέρε. Όταν μου έλεγαν “δεν θέλω να το κάνω φοβάμαι” τους έλεγα “πρέπει να το κάνεις, οι συνέπειες μεγαλώνουν όσο καθυστερείς”».

«Άρχιζε ο εξαναγκασμός, η πίεση και μετά … ήταν σαν βιασμός», πρόσθεσε. Ο αρχηγός της αίρεσης Κιθ Ρανιέρε καταδικάστηκε σε 120 χρόνια φυλάκισης για sex trafficking.

Διαβάστε επίσης

Μετακομίζει η Emily in Paris στην Αθήνα; Ο λόγος που η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στα Πετράλωνα

Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη διασκευή του μυθιστορήματος «Cry to Heaven» από τον Τομ Φορντ

Ουγγαρέζος κατά «Real View»: «Ντροπή σας, αυτό είναι τηλεοπτική ασχήμια – Έχουν ευθύνη όλες οι κυρίες» (Video)