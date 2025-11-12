Ουγγαρέζος κατά «Real View»: «Ντροπή σας, αυτό είναι τηλεοπτική ασχήμια – Έχουν ευθύνη όλες οι κυρίες» (Video)

Την έντονη δυσαρέσκειά του αναφορικά με τον τρόπο που οι παρουσιάστριες του «Real View» αντιμετώπισαν έναν πατέρα των Τεμπών εξέφρασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, κάνοντας λόγο για «τηλεοπτική ασχήμια».

Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι ενώ ο καλεσμένος τους, κ. Λυσσίμαχος Παπάζογλου, αρνήθηκε εξ αρχής να τοποθετηθεί σχετικά με το αν κάποιος εκ των γονέων των Τεμπών ιδρύσει κόμμα, υπήρξε μια αδικαιολόγητη επιμονή, με την ερώτηση να γίνεται πολλές φορές με διαφορετικές διατυπώσεις.

«Είναι τηλεοπτική ασχήμια αυτό που έγινε, όχι ατόπημα. Εγώ έχω κάνει πολλά τηλεοπτικά ατοπήματα, προσπαθώ να τα διορθώσω και προφανώς έχω μετανιώσει. Εδώ μιλάμε για τηλεοπτική ασχήμια» είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Κοντρόλ δεν έχουν; Μας έφεραν όλους σε δύσκολη θέση! Δεν τους λένε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του; Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που πρέπει να τον ρωτήσουμε για τη Νίκα. Είναι πολύ λεπτή η κατάσταση. Με το στανιό θα μας πεις, δεν θέλω! Ευγενικός ο άνθρωπος και αυτοί… όχι, θα μας πεις. Εδώ έχουν ευθύνη όλες οι κυρίες. Δεν ξέρω αν το κάνουν επειδή τους το έχουν πει. Δεν ξέρω αν τους έβαλαν λόγια, ότι σας έχει επισκιάσει η Μουτίδου και πήγαν κι εκείνες να βγουν μπροστά. Πάλι γνωματεύσεις, “φοβάστε”! Πώς εσύ βγάζεις συμπέρασμα για την ψυχολογία; Θα πεις εσύ ότι φοβάται ένας άνθρωπος; Όχι Σοφία! Ρε Θέμη, τι γίνεται εκεί; Ντροπή, ντροπή! Και στην Παπίλα και στη Χριστοπούλου και στην Καραβοκύρη, ντροπή σας! Ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του και πρέπει με το στανιό να μας πει για την Καρυστιανού. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τηλεόραση και να ντρεπόμαστε; Τι κάνετε; Καλύπτετε το συνάφι μας; Γιατί δεν λέτε ότι ντραπήκαμε όλοι που το είδαμε αυτό;» πρόσθεσε, σε έξαλλη κατάσταση.

