«Του Αγοριού Απέναντι»: Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ από την Παρασκευή 5 Ιουνίου

Το δίδυμο των επιτυχιών, Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου, επιστρέφει με μια νέα, νοσταλγική παράσταση που θα συζητηθεί!

Ένα ελληνικό νησί, καλοκαίρι του 1965, και οι αξεπέραστες μελωδίες του Μίμη Πλέσσα συνθέτουν το σκηνικό της νέας τους δημιουργίας.

Πρωταγωνιστούν οι: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη.

Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου.

Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.

Ραντεβού στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ -εκεί που η νοσταλγία συναντά το σήμερα- από την Παρασκευή 5 Ιουνίου

