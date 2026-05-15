Apon: «Δεν έχω καβαλήσει το καλάμι, έχω πολύ καλές βάσεις από την οικογένειά μου» (Video)

Τη στάση που κρατά απέναντι στην επιτυχία που γνωρίζουν τα κομμάτια του περιέγραψε ο Apon, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν νιώθει καμιά έπαρση για την ανοδική πορεία της καριέρας του, καθώς γνωρίζει πολύ καλά ότι μετά από αυτή συνήθως έρχεται η πτώση.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο τραγουδιστής επισήμανε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή του η οικογένεια και οι δικοί του άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι εάν ποτέ επηρεαστεί από τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχουν στο πλευρό του οι κατάλληλοι άνθρωποι, έτσι ώστε να τον προσγειώσουν.

«Δεν έχω καβαλήσει το καλάμι, έχω πολύ καλές βάσεις από την οικογένειά μου, και έχω πολύ καλό κύκλο, γιατί ο κύκλος μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να δει κάτι, θα με κρατήσει. Γενικά πιστεύω ότι η έπαρση προηγείται της πτώσης, και εγώ θέλω μόνο να ανεβαίνω» δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο Apon μίλησε για τη φετινή συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας:

«Η συνεργασία μας ήταν υπέροχη, διαφορετική, περάσαμε πολύ ωραία και ο κόσμος νομίζω, οπότε πήγαν όλα πρίμα» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Μπιάνκα Σενσόρι: Πήγε στο σινεμά με τον Κάνιε Γουέστ… ημίγυμνη! (Photos)

Survivor: Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο – Φεύγει για Αμερική τις επόμενες ώρες

Antigoni: Πρώτες δηλώσεις μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision – «Πήγα να πεθάνω» (Video)



