Eurovision 2026: Ανατροπή στις προβλέψεις και τα φαβορί, ένα 24ωρο πριν από τον τελικό

«Βράχος» στην κορυφή των προγνώσεων για την επικράτηση στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision παραμένει η Φινλανδία συγκεντρώνοντας -Παρασκευή πρωί- το υψηλότερο ποσοστό (39%) πιθανοτήτων.

Δεύτερη ήταν έως χθες η Ελλάδα. Την προσπέρασε όμως η Αυστραλία με το «Eclipse» της σουπερ σταρ Delta Eclipse με ποσοστό πιθανοτήτων για την πρώτη θέση 16%, ενώ ο Akylas με το«Ferto» πέρασε στην τρίτη θέση κατάταξης των στοιχηματικών με-πλέον- μονοψήφιο ποσοστό (9%) πιθανοτήτων.

Μέχρι και την Πέμπτη οι μπούκερς έδιναν στην Ελλάδα 21% ποσοστό πιθανοτήτων για την κατάκτηση της Eurovision.

Η Κύπρος παρουσιάζεται με μικρές πιθανότητες για την πρωτιά καθώς στα προγνωστικά εμφανίζεται στην 16η θέση με ποσοστό μόλις 1%, για την ώρα.

