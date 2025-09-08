search
08.09.2025 13:16

Ο Apon δώρισε τα χρήματα από συναυλία του για αναστήλωση εκκλησίας στον τόπο καταγωγής του

08.09.2025 13:16
apon-new

Στην αναστήλωση εκκλησίας στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, από όπου και κατάγεται, αποφάσισε να διαθέσει τα χρήματα από την πρόσφατη συναυλία του ο Apon.

Μέσα από ένα Instagram story, ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως διέθεσε το ποσό που συγκεντρώθηκε από τη βραδιά για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα όνειρό του με ιερό σκοπό που κατάφερε να πραγματοποιήσει.

«Η χθεσινή συναυλία στον Αστακό ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Το είχα όνειρο από μικρός να κάνω μια συναυλία στον τόπο μου. Πόσω μάλλον για έναν ιερό σκοπό και την αναστήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Γι αυτό και διέθεσα την αμοιβή μου για αυτό τον σκοπό. Σας ευχαριστώ για όλη την υποδοχή και την αγάπη σας. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που τα τακτοποίησαν όλα τα ζητήματα εγκαίρως και σεβάστηκαν την επιθυμία μου. Εις το επανιδείν» έγραψε.

1 / 3