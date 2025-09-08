Γιώργος Λάγιος: «Είναι μερικές κατηγορίες ανθρώπων που απαγορεύεται να γίνουν γονείς και πρέπει να στειρωθούν» (Video)

Για τις κακοποιητικές σχέσεις μίλησε ο Γιώργος Λάγιος επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος έχει υπάρξει χειριστικός αλλά και «θύμα» ναρκισσίστριας κατά το παρελθόν.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που ολοένα και αυξάνονται, ο γνωστός σύμβουλος ψυχικής υγείας τόνισε ότι δεν είναι δικαίωμα του καθενός να τεκνοποιεί, ενώ θα έπρεπε οι γονείς τόσο να αξιολογούνται όσο και να εποπτεύονται.

Τόνισε δε, ότι «μερικές κατηγορίες ανθρώπων απαγορεύεται να γίνουν γονείς και πρέπει να στειρωθούν».

«Η ειρωνεία που έχω είναι άμυνα, δεν είμαι τόσο αλαζόνας όσο θεωρούν ότι είμαι. Η μεγαλύτερη βλακεία που άκουσα είναι πως είναι δικαίωμα του ανθρώπου να κάνει παιδιά. Επιβεβαιώνομαι κάθε μέρα με τα εγκλήματα που συμβαίνουν και με τις κακοποιήσεις των παιδιών. Πρέπει όλοι να αξιολογούνται πριν γίνουν γονείς. Είναι μερικές κατηγορίες ανθρώπων που απαγορεύεται να γίνουν γονείς και πρέπει να στειρωθούν» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα».

