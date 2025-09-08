search
Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή – Drone «προσγειώθηκε» στο κεφάλι τραγουδίστριας (Video)

08.09.2025 11:14
Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Περού όταν η τραγουδίστρια Σουζάνα Αλβάραδο, μέλος του περουβιανού συγκροτήματος Corazón Serrano, χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα drone που κατέγραφε την παράσταση.

Την ώρα που η καλλιτέχνιδα ερμήνευε τα κομμάτια της στη σκηνή, η συσκευή μπλέχτηκε στα μαλλιά της, αναγκάζοντάς την να διακόψει προσωρινά την εμφάνισή της.

Ευτυχώς, η Αλβάραδο δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και, αφού συνήλθε από το σοκ, συνέχισε το σόου, δείχνοντας τον επαγγελματισμό της, αλλά και τη δέσμευσή της απέναντι στο κοινό.

