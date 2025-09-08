search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
08.09.2025

Ιωάννα Μαλέσκου – Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάφτιση της κόρης τους και η λαμπερή δεξίωση (Photos)

Την κόρη τους βάφτισαν η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς χθες Κυριακή (7/9), με το μυστήριο να τελείται σε στενό κύκλο.

Στη συνέχεια, ακολούθησε δεξίωση στην οποία έδωσαν το «παρών» φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες του ζευγαριού.

Όπως έγινε γνωστό από τις αναρτήσεις των καλεσμένων στα social media, η 2,5 ετών κόρη τους ονομάστηκε «Μαρίλια».

Το ζευγάρι έφτασε στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε το τραπέζι της βάφτισης, με τους δυο τους να κάνουν είσοδο, κρατώντας την κόρη τους από το χέρι.

Η Ιωάννα Μαλέσκου επέλεξε για αυτήν την τόσο ιδιαίτερη μέρα ένα μακρύ φόρεμα από παγιέτα, ενώ ο Κωνσταντίνος Δανιάς προτίμησε πιο casual look.

