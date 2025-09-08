Νίκος Καρβέλας: Η τρυφερή ανάρτηση της Άννας Βίσση για τα γενέθλιά του (Photo)

Τα 74α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα (8/9) ο Νίκος Καρβέλας. Αν και ο μουσικοσυνθέτης των μεγάλων επιτυχιών απέχει από τα social media και τις δημόσιες τοποθετήσεις, πολλοί ήταν οι άνθρωποι που έσπευσαν να του ευχηθούν διαδικτυακά. Μια εξ αυτών και η Άννα Βίσση.

«Μεγαλώνεις “μεγαλώνοντας”… Μαζί σου πάντα στα Πάντα! Χρόνια Πολλά Νίκο μου» έγραψε στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια που εκτός από σύζυγός του, υπήρξε για πολλά χρόνια καλλιτεχνική του «μούσα».

Οι δυο τους, γονείς της Σοφίας Καρβέλα, διατηρούν μέχρι σήμερα άριστες σχέσεις, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν χαρίσει στο κοινό συγκλονιστικές ερμηνείες, ανεβαίνοντας μαζί στη σκηνή.

