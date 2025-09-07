search
07.09.2025 17:13

Δικηγόρος Μαζωνάκη για τις αδερφές του τραγουδιστή: «Απειλούσαν τον γιατρό με μήνυση αν αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος»

07.09.2025 17:13
mazonakis_ndpfile

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στις 14 Αυγούστου 2025, εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο, μετά από εισαγγελική εντολή που αιτήθηκε η ίδια η οικογένεια του. Ο τραγουδιστής έμεινε εκεί για περίπου μια εβδομάδα, με τον ίδιο να αποκαλύπτει μέσω του δικηγόρου του τότε, πως όλο αυτό ήταν μία προσπάθεια να τον φιμώσουν και να τον «τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί», διότι ετοιμαζόταν να κάνει μηνύσεις και καταγγελίες για σοβαρά αδικήματα προς τους οικείους του.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, Μερκουλίδης, μιλώντας στην εφημερίδα Real News, αποκάλυψε ποιος είναι ο λόγος που επιμένουν πως η Βάσω Μαζωνάκη είναι που κρύβεται πίσω από την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο. Περιέγραψε, συγκεκριμένα, ένα σκηνικό που έζησε, το οποίο επιβεβαιώνει την εμπλοκή της.

«Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου είχα βρεθεί στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να βγει ο Γιώργος, είδα και τις δύο αδελφές του, οι οποίες βρίσκονταν έξω από το γραφείο του ιατρού και τον απειλούσαν με μηνύσεις σε περίπτωση που εκείνος υπογράψει για να αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος. Το επιχείρημά τους ήταν ότι κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα από τον αδελφό τους», είπε χαρακτηριστικά.

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Ο λαός δεν περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ούτε από τα κάλπικα διλλήματα του πρωθυπουργού

astynomia neos kosmos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από μαγαζί στον Εύοσμο – Άγνωστοι άρπαξαν με την βία έναν 20χρονο

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δάσος στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμένο τραυματία – Επιχείρηση 11 πυροσβεστών με 5 οχήματα 

MG-ZS-Max-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το SUV της MG που πουλάει περισσότερο από Toyota Corolla Cross – Δες την τιμή του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Να τον χαίρεστε - Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα»: Σάλος στα social media για τις (μη) δηλώσεις του Σπανούλη για την γενοκτονία στη Γάζα (Photos)

