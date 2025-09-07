Δικηγόρος Μαζωνάκη για τις αδερφές του τραγουδιστή: «Απειλούσαν τον γιατρό με μήνυση αν αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, στις 14 Αυγούστου 2025, εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο, μετά από εισαγγελική εντολή που αιτήθηκε η ίδια η οικογένεια του. Ο τραγουδιστής έμεινε εκεί για περίπου μια εβδομάδα, με τον ίδιο να αποκαλύπτει μέσω του δικηγόρου του τότε, πως όλο αυτό ήταν μία προσπάθεια να τον φιμώσουν και να τον «τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί», διότι ετοιμαζόταν να κάνει μηνύσεις και καταγγελίες για σοβαρά αδικήματα προς τους οικείους του.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, Μερκουλίδης, μιλώντας στην εφημερίδα Real News, αποκάλυψε ποιος είναι ο λόγος που επιμένουν πως η Βάσω Μαζωνάκη είναι που κρύβεται πίσω από την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο. Περιέγραψε, συγκεκριμένα, ένα σκηνικό που έζησε, το οποίο επιβεβαιώνει την εμπλοκή της.

«Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου είχα βρεθεί στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να βγει ο Γιώργος, είδα και τις δύο αδελφές του, οι οποίες βρίσκονταν έξω από το γραφείο του ιατρού και τον απειλούσαν με μηνύσεις σε περίπτωση που εκείνος υπογράψει για να αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος. Το επιχείρημά τους ήταν ότι κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα από τον αδελφό τους», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Πύρρος Δήμας: Γαμήλιες ευχές από τη σύζυγο του Αφροδίτη Σκαφίδα στον γιο του

Βασιλική Ανδρίτσου: Αμηχανία με τον Τάσο Ιορδανίδη – «Ήμουν έτοιμη να να φύγω, τι με φώναξαν;» (Video)

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)