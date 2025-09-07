Πύρρος Δήμας: Γαμήλιες ευχές από τη σύζυγο του Αφροδίτη Σκαφίδα στον γιο του

Την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano παντρεύτηκε χθες 6 Σεπτεμβρίου σε μια λαμπερή τελετή στο Λιτόχωρο Πιερίας ο γιος του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρ Δήμας.

Ο γάμος τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, με την παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα. Το Λιτόχωρο ήταν ο τόπος καταγωγής της αείμνηστης Αναστασίας Σδούγκου, μητέρας του γαμπρού και πρώην συζύγου του Πύρρου Δήμα.

Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, παρακολούθησε τον γιο του να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, με τη μνήμη της πρώην συζύγου του να είναι έντονη. Σημαντικό είναι το γεγονός πως στον ίδιο ναό, χρόνια πριν, είχε τελεστεί και ο δικός του γάμος με την Αναστασία Σδούγκου. (δες εδώ ποια είναι η γυναίκα που παντρεύτηκε ο γιος του Πύρρου Δήμα)

Σήμερα 7 Σεπτεμβρίου μια μέρα μετά το μυστήριο, η νυν σύζυγος του Πύρρου Δήμα και μητέρα της μικρότερης κόρης του, Αφροδίτη Σκαφίδα δημοσίευσε μια φωτογραφία των τριών τους και έστειλε τις δικές της ευχές προς το νεόνυμφο ζευγάρι.

«Να ζήσουν τα παιδιά! Ελευθερία σημαίνει αγάπη χωρίς όρους, κι αυτή την ευχή φέρνει και η μικρή μας, με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο» έγραψε η Αφροδίτη Σκαφίδα.

Διαβάστε επίσης:

Βασιλική Ανδρίτσου: Αμηχανία με τον Τάσο Ιορδανίδη – «Ήμουν έτοιμη να να φύγω, τι με φώναξαν;» (Video)

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

Δανδουλάκη για την απώλεια του Μάριου Πλωρίτη: «Διαλύθηκα, έπαθα αυτόματα κατάθλιψη»