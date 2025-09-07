search
07.09.2025
LIFESTYLE

07.09.2025

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

07.09.2025 11:38
bezos_dadakaridis

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τους θεατές της παράστασης «Αινιγματικές παραλλαγές» στο θέατρο Λυκαβηττού.

Το βράδυ του Σαββάτου, μετά το τέλος της παράστασης, ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια για τον Γιάννη Μπέζο, με τον δεύτερο να τον αγκαλιάζει θερμά και όλο το θέατρο να χειροκροτεί.

«Οι άνθρωποι στην πορεία μας ξεχνάμε να λέμε ένα ευχαριστώ εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Κι επειδή ξεκινώντας αυτή την περιοδεία, ο φίλος μου και υπέροχος συνάδελφος, κύριος Γιάννης Μπέζος μου εκμυστηρεύτηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που κάνει καλοκαιρινή περιοδεία ή θα έρχεται ως επισκέπτης σε κάποια, ασυναίσθητα με έπιασε ένα άγχος, ένα σφίξιμο ότι δεν θα τον ξαναδώ, δεν θα τον ξαναδώ στη σκηνή, γιατί έτσι τον συνάντησα εγώ πρώτη φορά, λόγω της ηλικίας μου. Και κατάφερα και είχα την τύχη να τον συναντήσω σε αυτή την παράσταση. Οπότε, εύχομαι να μη συμβεί αυτό που μου είπε στην αρχή. Αλλά άκουσα ότι είχε έρθει 21 ετών σε μια συναυλία του κυρίου Θεοδωράκη ως παιδί να δει και σκέφτηκα όλη την πορεία και όλη τη διαδρομή του σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός, θα ήθελα να τον τιμήσω εγώ μαζί με εσάς με ένα υπέροχο, μεγάλο χειροκρότημα και να τον ευχαριστήσουμε», είπε ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης.

