Μέση Ανατολή: To Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια, λέει ο Τραμπ

Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, 26 ημέρες μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός. Ο αμερικανός πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του είπε πως θα «μελετήσει» νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης, με την Τεχεράνη να επισημαίνει πως «η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ» και να διαμηνύει: «Πρέπει να επιλέξουν μεταξύ πολέμου και διπλωματίας, είμαστε έτοιμοι και για τα δυο σενάρια».

Την ίδια ώρα ο Τραμπ χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης «φιλικό», αναφέροντας ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα «για όσα προκάλεσε στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια». Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο «οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις» κατά της χώρας.

Αναφορικά με τον σάλο που προκάλεσε η επικείμενη απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδαύλισε την ένταση δηλώνοντας ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Μεγάλα τα χάσματα

Αξιωματικός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έκρινε χθες πως είναι «πιθανή» η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς ο μοναδικός ως τώρα μεταπολεμικός κύκλος διαπραγματεύσεων των δυο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου ήταν άκαρπος, καθώς τα χάσματα ανάμεσά τους παραμένουν μεγάλα, από το στενό του Χορμούζ ως την πτυχή του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

«Θα μελετήσω σύντομα σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό, διότι δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, και στον κόσμο, τα τελευταία 47 χρόνια», με άλλα λόγια από ιδρύσεως Ισλαμικής Δημοκρατίας, έγραψε ο Τραμπ στο Τruth Social.

Eρωτηθείς από δημοσιογράφους στη Φλόριντα αν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, ο μεγιστάνας απάντησε «δεν θέλω να το πω αυτό. Εννοώ, δεν μπορώ να το πω σ’ έναν δημοσιογράφο. Αν (σ.σ. οι Ιρανοί) φερθούν ανάρμοστα, αν κάνουν κάτι κακό (…) θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί».

Σχέδιο 14 σημείων

Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, η Τεχεράνη διαβίβασε στην Ουάσιγκτον, μέσω Πακιστάν, σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες.

Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφός του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει «μηχανισμός» για το στενό του Χορμούζ και να κηρυχθεί «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το πρακτορείο δεν αναφέρθηκε στον φάκελο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης. Αυτό όμως είναι κεντρικό ζήτημα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο–κάτι που η ιρανική ηγεσία διαψεύδει επί δεκαετίες.

Η ιρανική διπλωματία είχε ήδη διαβιβάσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα νέο κείμενο στο Πακιστάν, χωρίς να διαρρεύσει καμιά λεπτομέρεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν τον «ικανοποιεί» η πρόταση. Κι ενώ είχε ήδη απειλήσει να αφανίσει «τον πολιτισμό» του Ιράν, πρόσθεσε πως θα προτιμούσε να μην «κονιορτοποιήσει μια για πάντα» την Ισλαμική Δημοκρατία, η επανέναρξη του πολέμου συνεχίζει να είναι «μια επιλογή».

«Είναι πιθανή η επανέναρξη της σύρραξης ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν καμιά υπόσχεση ή συμφωνία», σχολίασε χθες ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, στέλεχος της διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

«Έτοιμη» για οποιοδήποτε σενάριο δηλώνει η Τεχεράνη

Είτε ο πόλεμος ξαναρχίσει, είτε επιλεγεί η οδός της διπλωματίας, η Τεχεράνη είναι «έτοιμη» για οποιοδήποτε σενάριο και «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ», έκρινε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε, στη θεωρία, προθεσμία ως την Παρασκευή για να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για να συνεχίσει την πόλεμο. Αντ’ αυτού, προτίμησε να απευθύνει επιστολή στους κοινοβουλευτικούς για να τους ειδοποιήσει πως οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν «τερματιστεί», μολονότι πολλοί δημοκρατικοί σημείωσαν πως η συνεχιζόμενη παρουσία–και η συνεχιζόμενη ενίσχυση κι ο ανεφοδιασμός–δυνάμεων στην περιοχή υποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο.

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί, συμπεριλαμβανομένων ρεπουμπλικάνων, επέκριναν επίσης την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι θα αποσύρει κάπου 5.000 στρατιωτικούς των ΗΠΑ από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Όμως ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, απτόητος, απείλησε χθες να αποσύρει «πολλούς περισσότερους», καθώς συνεχίζει να μην κρύβει την αγανάκτησή του για την έλλειψη υποστήριξης από τους Ευρωπαίους στον πόλεμο αυτό.

Ο πόλεμος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, κι έχει επιπτώσεις που συνεχίζουν να κλυδωνίζουν την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν απογειωθεί, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022.

Καθώς, παρότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν ανασταλεί, η σύγκρουση έχει προσλάβει πλέον άλλες μορφές. Η Ουάσιγκτον επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, σε αντίποινα για το de facto κλείσιμο από την Τεχεράνη του στενού του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

«Κρίσεις πανικού»

Στο άλλο κύριο θέατρο αυτού του πολέμου, στον Λίβανο, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε χθες Σάββατο νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στον νότο, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Σε ανακοινωθέν τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν «περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές» και ότι «κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομών της Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς».

Αν και, χάρη στην κατάπαυση του πυρός, η ζωή πολλών ιρανών έχει επιστρέψει σε κάποια ομαλότητα, την καθημερινότητά τους πλακώνει ο πληθωρισμός που έχει εκραγεί, όπως και η ανεργία, στη χώρα η οικονομία της οποίας έχει υποστεί σκληρά πλήγματα, έπειτα από δεκαετίες διεθνών κυρώσεων.

φωτογραφία αρχείου

Ο Αμίρ, 40 ετών, περιγράφει πως ξεκινά την ημέρα του «βλέποντας τις ειδήσεις και τις νέες εκτελέσεις».

Το ιρανικό σύστημα δικαιοσύνης ανακοίνωσε μόλις χθες τον απαγχονισμό άλλων δυο ανδρών, που κρίθηκαν ένοχοι για κατασκοπεία επ’ ωφελεία του Ισραήλ.

«Ο κόσμος προσπαθεί ν’ αντέξει, αλλά βλέπουμε πως οδεύει να καταρρεύσει», είπε ο Αμίρ στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως παθαίνει «κρίσεις πανικού έξι φορές την ημέρα».

Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου

Νεο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel.

Η νέα συνεδρίαση του αποκαλούμενου συμβουλίου ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ, του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και του προέδρου του Shas, Αριέ Ντέρι, έρχεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πιθανό να απορρίψει και τη νέα ιρανική πρόταση, ενώ οι εχθροπραξίες μαίνονται στο Λίβανο.

Νέα αντιπολεμική διαδήλωση στο Ισραήλ

Στο μεταξύ, εκατοντάδες ισραηλινοί βγήκαν ξανά στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να διαμαρτυρηθούν κατά του πολέμου στο Ιράν, φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αρκετοί κρατούσαν δολάρια και φορούσαν «μάσκες Νετανιάχου», ενώ απαίτησαν και διεξαγωγή κρατικής έρευνας για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Περισσότερα σε λίγο…

Διαβάστε επίσης:

Πίσω στην Ελλάδα 26 κλεμμένες αρχαιότητες από τις ΗΠΑ – Ανάμεσά τους αγάλματα και νομίσματα (Photos)

«La Nación»: Οι αμερικανικές αρχές ακύρωσαν τις βίζες κορυφαίων στελεχών της εφημερίδας

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Γιατί είναι κρίσιμες για το μέλλον του Τραμπ – Το διακύβευμα, ο έλεγχος του Κογκρέσου και ο κίνδυνος παραπομπής του



