Μπέζος: «Οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι – Το συναντώ συχνά στη γενιά μου» (Video)

Ο Γιάννης Μπέζος και ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με αφορμή την παράσταση «Αινιγματικές παραλλαγές».

Στη συζήτηση, ο Γιάννης Μπέζος δεν δίστασε να μιλήσει για τη συμπεριφορά μικρών και μεγάλων, αλλά και για την εικόνα που έχουμε όσο μεγαλώνουμε.

«Βεβαίως υπάρχει το παιδί μέσα μας όταν μεγαλώνουμε, αλλά ποια εκδοχή του υπάρχει; Πρέπει να υπάρχει διάθεση, αλλά έχει μεσολαβήσει ο χρόνος που το μυαλό έχει προχωρήσει. Απλώς πρέπει να παραμένει αυτό που ονομάζουμε ενθουσιασμός, δηλαδή ένα θεϊκό στοιχείο μέσα σου, το οποίο έχουν οι νεολαίοι.

Γι’ αυτό και καμιά φορά στους νέους συγχωρούμε μια υπερβολή ή αν κάνουν κάτι. Πρέπει να κάνουν επιπόλαιες κινήσεις και συνήθως την κάνουν την επιπόλαια κίνηση επειδή συμπεριφέρονται ως μεγάλοι. Αντίθετα, οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το συναντώ πολύ αυτό στη γενιά μου, βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα αυτά! Η εξωτερική εμφάνιση είναι μια προέκταση της διάθεσής μας. Με φαντάζεστε εμένα να έρθω αύριο με ξυρισμένο κεφάλι και μαγιό; Είναι ωραίο να συμβαδίζεις με την ηλικία σου. Είναι ολέθριο να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 χρονών».

