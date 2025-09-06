Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου – H πρώτη φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο και η συγκινητική ανάρτηση

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, που κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, τον γιο τους και η χαρά τους δεν περιγράφεται.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε η ηθοποιός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με το μωρό της.

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση , ευαισθησία!», έγραψε η ηθοποιός.

«Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!», πρόσθεσε.

