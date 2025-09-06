Τζιόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι αναλαμβάνουν το τιμόνι της «αυτοκρατορίας» – Ο «Πανταλέο», η «χρυσή» διαθήκη και η περιουσία των 12,1 δισ. δολαρίων

Η αδελφή του, Ροζάνα, οι δύο ανιψιές του, ο ανιψιός του, ο στενός συνεργάτης και σύντροφός του, Λέο Ντελ’ Όρκο, καθώς και ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα θα μοιραστούν την τύχη του ομίλου Αρμάνι.

Αυτό τουλάχιστον επισημαίνει η Daily Mail, που σημειώνει πως η διαδοχή στον οίκο μόδας έχει ήδη καθοριστεί μέσα από το καταστατικό που ο Τζιόρτζιο Αρμάνι θέσπισε το 2016.

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι, ένας από τους εμβληματικούς σχεδιαστές μόδας στον κόσμο, πέθανε σε ηλικία 91 ετών, λίγες εβδομάδες πριν από τον εορτασμό της 50ής επετείου του οίκου Αρμάνι που είχε προγραμματιστεί για την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Η «αυτοκρατορία» του Τζιόρτζιο Αρμάνι εκτιμάται σε περισσότερα από 12,1 δισ. δολάρια, ενώ τα ετήσια έσοδα από προϊόντα ένδυσης, αξεσουάρ, καλλυντικών, αρωμάτων, ειδών σπιτιού, αλλά και πιο απρόσμενους τομείς όπως οι σοκολάτες και τα λουλούδια ανέρχονται σε 2,7 δισ. δολάρια.

«Τα σχέδιά μου για τη διαδοχή συνίστανται σε μια σταδιακή μετάβαση των ευθυνών που πάντοτε είχα στους πιο κοντινούς μου ανθρώπους» είχε δηλώσει ο ίδιος στους «Financial Times», σημειώνοντας πως επιθυμεί η μετάβαση «να είναι οργανική και όχι μια στιγμή ρήξης».

Το «πιο κοντινό» του πρόσωπο, η αδελφή του και τα ανίψια του

Ιδιαίτερο βάρος στη διαδοχή έχει ο Λέο Ντελ’ Όρκο, επικεφαλής του ανδρικού σχεδιαστικού τμήματος. Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι είχε δηλώσει ότι είναι το άτομο «πιο κοντά» του, με τον οποίο έζησε για πολλά χρόνια.

Μάλιστα, στην αυτοβιογραφία του «Per Amore», ο Τζόρτζιο Αρμάνι έγραψε: «Το πραγματικό του όνομα είναι Πανταλέο, είναι το άτομο στο οποίο έχω εμπιστευθεί τις πιο ιδιωτικές μου σκέψεις, προσωπικές, επαγγελματικές και άλλες, τις οποίες κράτησε για τον εαυτό του με μεγάλη διακριτικότητα».

Πάντως, η αδελφή του, Ροζάνα, υπήρξε από τα πρώτα πρόσωπα που στήριξαν τον οίκο, ακόμη και ως μοντέλο στην καμπάνια του 1979.

Η ανιψιά του, Σιλβάνα Αρμάνι, ήταν συνεργάτιδά του στις γυναικείες συλλογές, ενώ η Ρομπέρτα Αρμάνι εγκατέλειψε την καριέρα της στον κινηματογράφο για να γίνει διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του οίκου και συχνά τον εκπροσωπούσε.

Μια αυτοκρατορία πέρα από τη μόδα

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι δεν περιορίστηκε μόνο στον χώρο της μόδας. Ήταν ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Ολίμπια Μιλάνο και ενός υπερπολυτελούς γιοτ αξίας 60 εκατ. δολαρίων, το οποίο χρειάστηκε 30 μήνες για να κατασκευαστεί. Επίσης, διέθετε ακίνητα σε Μιλάνο, Τοσκάνη, Σεν Τροπέ, Αντίγκουα και Νέα Υόρκη.

Photo: X Boat International

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έντυσε κορυφαίες προσωπικότητες της σόου μπιζ, από την Τζούλια Ρόμπερτς και την Μπιγιονσέ μέχρι τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τον Μπραντ Πιτ και τη Lady Gaga.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε έγραψε στο Instagram: «Ο κόσμος έχασε σήμερα έναν γίγαντα». Αντίστοιχα μηνύματα δημοσίευσαν ο ηθοποιός, Ράσελ Κρόου, η σταρ του Χόλιγουντ, Τζούλια Ρόμπερτς, και η τραγουδίστρια και σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ.

Ο θάνατός του βύθισε στη θλίψη τη βιομηχανία της μόδας και τους ανθρώπους που βρίσκονταν δίπλα του.

Η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ωστόσο, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσει σε ειδικό χώρο στο Μιλάνο το Σάββατο (6/9) και την Κυριακή (7/9).

