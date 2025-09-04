Πέθανε ο «θρύλος» της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο σπουδαίος σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Το όνομα του ήταν συνώνυμο με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη μόδα παγκοσμίως, «έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, τις συλλογές της και τα ποικίλα και συνεχώς μεταβαλλόμενα έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη», αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας.

«Με τα χρόνια, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε ένα όραμα που εκτεινόταν από τη μόδα σε κάθε πτυχή της ζωής, προβλέποντας τις εποχές με εξαιρετική σαφήνεια και ακρίβεια. Τον καθοδήγησε μια ανεξάντλητη περιέργεια και μια εστίαση στο παρόν και τους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, καθιέρωσε έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, καθιστώντας τον μια αγαπημένη και σεβαστή προσωπικότητα για την ικανότητά του να επικοινωνεί με όλους».

«Σε αυτήν την εταιρεία, νιώθαμε πάντα μέρος μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησαν όσοι ίδρυσαν και έθρεψαν αυτήν την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Αλλά, ακριβώς στο πνεύμα του, εμείς οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας που πάντα συνεργαζόμασταν με τον κ. Armani, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε ό,τι έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη», σχολίασαν οι εργαζόμενοι και η οικογένειά του.

Ποιος ήταν ο Τζιόρτζιο Αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ή Τζόρτζο Αρμάνι ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά κοστούμια και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Gorgo Barbadipolo το 1975 και θεωρούνταν ένας από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθισούσε τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, ήταν ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Γεννήθηκε στην πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, από τον Ούγκο Αρμάνι, λογιστή σε μια εταιρεία μεταφορών, και τη Μαρία Ραϊμόντι. Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Σέρτζιο και τη μικρότερη αδελφή του Ροζάνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μιλάνο, ο Αρμάνι φιλοδοξούσε να ακολουθήσει μια καριέρα στην ιατρική, ιδιαίτερα μετά την ανάγνωση του έργου του Α. Τζ. Κρόνιν «Η Ακρόπολη». Εγγράφηκε στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, αφού φοίτησε για τρία χρόνια, έφυγε και κατατάχθηκε στον στρατό. Λόγω του ιατρικού του υπόβαθρου, τοποθετήθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Βερόνα, όπου παρακολουθούσε παραστάσεις στην Αρένα. Τελικά αποφάσισε να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Ο Αρμάνι ήταν ένας άνθρωπος που κρατούσε πολύ τον εαυτό του σε εγρήγορση, αλλά σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Vanity Fair ισχυρίστηκε ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες. Είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, τον σχεδιαστή μόδας Σέρτζιο Γκαλέοτι, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1985. Είχε επίσης μερικούς συγγενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την οικογένεια του Αρμάνι, περνούσε πολύ χρόνο στο γιοτ του, μήκους άνω των 60 μέτρων, και λάτρευε την ιστιοπλοΐα.

