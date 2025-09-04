Τρεις «γραμμές» για τους «πρόθυμους» του Ζελένσκι στις εγγυήσεις ασφάλειας

Γύρω στους 30 ηγέτες έχουν σήμερα συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο αν υπάρξει εκεχειρία με τη Ρωσία, ελπίζοντας ότι έκαναν αρκετά για να πείσουν τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους.

Η σύνοδος κορυφής, δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, του «συνασπισμού των προθύμων», φέρνει στο ίδιο τραπέζι ηγέτες κυρίως από την Ευρώπη, αλλά και την Τουρκία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η εντατική βοήθεια προς το Κίεβο για την άμυνά του και ότι μια διαρκής ειρήνη απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα μεταξύ των ηγετών.

«Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε την άσκηση πιέσεων προς την Ρωσία με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» δήλωσε ο Φιάλα στην Πράγα, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσω τηλεδιάσκεψης όσο και στο Παρίσι μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην «συμμαχία των προθύμων».

Δεν εναπόκειται στη Ρωσία να αποφασίσει αν οι Δυτικοί μπορούν ή όχι να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

“Γιατί ενδιαφερόμαστε για το τι πιστεύει η Ρωσία για το ζήτημα των στρατιωτών στην Ουκρανία; (…) Δεν εναπόκειται σε αυτούς να αποφασίσουν”, δήλωσε ο Ρούτε στη διάρκεια διάσκεψης για την ασφάλεια.

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα ότι αρνείται να συζητήσει για μια οποιαδήποτε “ξένη επέμβαση” στην Ουκρανία “υπό οποιαδήποτε μορφή”, ενώ ορισμένοι Ευρωπαίοι έχουν δηλώσει έτοιμοι να αναπτύξουν στρατιώτες στο πλαίσιο μιας διευθέτησης της σύγκρουσης.

«Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», αντέτεινε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα, πρόσθεσε. «Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, κάτι θεμελιωδώς απαράδεκτο που υπονομεύει οποιαδήποτε ασφάλεια», είπε.

Ο Ρούτε θα μετάσχει σήμερα μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο στο Παρίσι του συνασπισμού των προθύμων, συμμαχίας περίπου 30 χωρών, κυρίως ευρωπαϊκών, που είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά τον τερματισμό των μαχών, συμπεριλαμβανομένου με την αποστολή στρατιωτών.

Η Γαλλία και η Βρετανία συμπροεδρεύουν της συνόδου αυτής, κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θέλουν να δείξουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμοι να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, αν η Ουάσινγκτον καλύψει τα νώτα τους και ασκήσει πίεση στη Μόσχα.

Οι χώρες έχουν συνομιλίες για μήνες σε διάφορα επίπεδα για να καθορίσουν τις στρατιωτικές συνεισφορές τους στην Ουκρανία ώστε να συμβάλουν στην αποτροπή ενδεχόμενης νέας επίθεσης της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα, όταν υπάρξει οριστικά ανακωχή.

Ωστόσο αυτές οι προσπάθειες περιήλθαν σε τέλμα προσφάτως καθώς οι κυβερνήσεις δήλωσαν ότι οποιοσδήποτε ευρωπαϊκός στρατιωτικός ρόλος χρειάζεται τις δικές του εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ που θα λειτουργούν ως ένας μηχανισμός ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προβεί σε καμία ρητή δέσμευση για την παροχή τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες, Τετάρτη, έχοντας δίπλα του τον Ζελένσκι στο Παρίσι ότι οι ηγέτες του συνασπισμού θα υιοθετήσουν σήμερα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας τα οποία έχουν ολοκληρωθεί από τους στρατούς τους.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχολίασαν ότι τα λεπτομερή «τεχνικά» σχέδια έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν υπεισήλθαν σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς σημαίνει αυτό.

«Είμαστε έτοιμοι, εμείς οι Ευρωπαίοι, να παράσχουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία», σημείωσε ο Μακρόν. «Αυτό μας επιτρέπει να πούμε καθαρά ότι είμαστε έτοιμοι για μια στιβαρή ειρήνη για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους, αλλά το ζήτημα τώρα είναι να δούμε την ειλικρίνεια της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο σκοπός είναι να σταλεί ένα πολιτικό μήνυμα στον Τραμπ. Αυτό θα τονίζει την έλλειψη προόδου προς άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ζελένσκι μετά τη συνάντηση κορυφής του Τραμπ με τον Πούτιν τον Αύγουστο στην Αλάσκα και αποσκοπεί στο να ωθήσει τον Τραμπ να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα τώρα.

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας και της Γαλλίας, οι οποίοι είχαν ενδελεχείς συναντήσεις την περασμένη εβδομάδα με ομολόγους τους του συνασπισμού, ενημέρωσαν σήμερα τους ηγέτες σχετικά με αυτές, σύμφωνα με συνοπτικό υπόμνημα που εστάλη στους μετέχοντες, στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters.

Επικαλούμενοι δύο άτομα που είχαν ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων, οι Financial Times ανέφεραν ότι η «Συμμαχία των προθύμων» είναι επί του παρόντος χωρισμένη σε τρεις ομάδες: Μία που είναι όντως πρόθυμη να αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, στην οποία ανήκει μεταξύ άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια δεύτερη, που έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει σε τέτοιου τύπου κινήσεις, στην οποία εντάσσονται χώρες όπως η Ιταλία και μία τρίτη ομάδα που παραμένει αναποφάσιστη.

Ο Πούτιν δήλωσε χθες απευθυνόμενος στο Κίεβο ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων, «αν επικρατήσει η κοινή λογική», επιλογή την οποία, όπως είπε, προτιμάει, αλλά σημείωσε ότι είναι έτοιμος να τον τερματίσει δια της βίας αν αυτό είναι ο μόνος τρόπος.

Δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν παράλληλα ότι το πιο σημαντικό στοιχείο των εγγυήσεων θα είναι η συνέχιση της ισχυρής υποστήριξης προς τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Ωστόσο αυτές αναμένεται επίσης να συμπεριλάβουν μια διεθνή δύναμη για να βοηθά και να καθησυχάζει τις ανησυχίες του Κιέβου τόσο στην Ουκρανία όσο και στις γειτονικές του χώρες.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, Γάλλος αξιωματούχος αρνήθηκε να πει ποιες χώρες είναι έτοιμες να συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων και συμμετέχοντας σε μια τέτοια δύναμη.

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δηλώσει σαφώς ότι η πραγμάτωση μιας τέτοιας δύναμης θα είναι εφικτή μόνον με την υποστήριξη των ΗΠΑ –κάτι το οποίο σε γενικές γραμμές υποσχέθηκε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα. Ωστόσο η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη δηλώσει τι προτίθεται να συνεισφέρει.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται σήμερα στο Παρίσι, σύμφωνα με δύο διπλωματικές πηγές. Ορισμένοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στη γαλλική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε επίσης η γαλλική προεδρία.

Ο Τζον Φόρμαν, πρώην στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανίας στο Κίεβο και τη Μόσχα, σχολίασε ότι είναι σημαντικό οι ηγέτες να καταλάβουν ακριβώς τι προσφέρεται, και ιδιαίτερα ο Ζελένσκι, καθώς αυτός ζυγίζει τη θέση της χώρας του σχετικά με οποιεσδήποτε άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία.

«Μολαταύτα, αυξάνεται η συνειδητοποίηση ότι η ειρήνη θα απαιτήσει μια ισχυρή Ουκρανία και ουκρανικό στρατό, ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη θα χρειαστεί να έχει μακρά διάρκεια και ότι η Ουκρανία μάλλον δεν μπορεί να στηριχθεί στους συμμάχους της ότι θα προστρέξουν σε βοήθειά της και θα τιμωρήσουν τη Ρωσία, αν αυτή επιτεθεί ξανά», τόνισε ο ίδιος.

«Όλα αυτά είναι προπαρασκευαστικές εργασίες για μια ειρήνη που παραμένει κάτι το απατηλό και μακρινό λόγω της διπλωματίας χωρίς συνοχή του Τραμπ και της έλλειψης ουσιαστικών συνομιλιών», κατέληξε ο Φόρμαν.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Απογοήτευση από την πολιτική εκφράζουν οι πολίτες – Τελειώνει ο χρόνος του Μακρόν

Λονδίνο: Διώροφο λεωφορείο παρέσυρε πεζούς – Αναφορές για πολλούς τραυματίες (Photos – Video)

Λισαβόνα: Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων – Στους 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ