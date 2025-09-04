Λισαβόνα: Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων – Στους 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ Elevado do Gloria της Λισαβόνας, που σκόρπισε το θάνατο και βύθισε την Πορτογαλία στο πένθος.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της δημοτικής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της πορτογαλικής πρωτεύουσας Μαργκαρίντα Κάστρο, οι νεκροί από το δυστύχημα είναι πλέον 17, ενώ οι τραυματίες έφθασαν τους 21, εκ των οποίων δύο είναι Γερμανοί, δύο Ισπανοί, μία Γαλλίδα, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός, ένας Καναδός, ένας Κορεάτης, ένας Μαροκινός κι ένας πολίτης του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Footage of Lisbon's iconic Gloria Funicular derails https://t.co/O2FHck4Pj7 pic.twitter.com/mQXaXXm7MT — Inside the conflict (@Muhamma22474285) September 4, 2025

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα (8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας), ώρα αιχμής για το τελεφερίκ που αποτελεί δημοφιλές αξιοθέατο για τους τουρίστες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τελεφερίκ κατέβαινε ανεξέλεγκτο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κτίριο στη στροφή του δρόμου. «Χτύπησε το κτίριο με τρομακτική δύναμη και διαλύθηκε σαν χαρτονένιο κουτί…» είπε μια αυτόπτης μάρτυρας.

Lisbon Cable Car Crash: Locals Dive Into Wreckage to Rescue Survivors



Video footage captured by Mundo Vivo. pic.twitter.com/ck4yZwPtqF — Global Nexus (@NexusGlobal01) September 3, 2025

Η Πορτογαλία κήρυξε μέρα εθνικού πένθους την επομένη του εκτροχιασμού. «Είναι μια τραγωδία που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Κάρλος Μοέδας, ενώ ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων. Οι αρχές άρχισαν να διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι άλλες δύο γραμμές τελεφερίκ της πόλης έκλεισαν για επιθεωρήσεις.

🔴PORTUGAL🇵🇹| #Tragedy in #Lisbon : the derailment of the #GloriaFunicular, a popular tourist attraction in the Capital left at least 15 dead and several injured on Wednesday, Sept 3. The machine, which can carry up to 42 people, is more than a century old, having opened in 1885. pic.twitter.com/xSCK4E81S8 — Nanana365 (@nanana365media) September 3, 2025

