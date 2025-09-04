Τελεφερίκ: Τα ατυχήματα που… «σκόρπισαν θάνατο»

Σοκ έχει προκαλέσει στην παγκόσμια κοινή γνώμη το ατύχημα του Elevador da Glória, του εμβληματικού τελεφερίκ, που συνδέει το Restauradores με το Πρίνσιπε Ρεάλ, στη Λισαβόνα.

Το τελεφερίκ εκτροχιάστηκε την Τετάρτη, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 15 ατόμων και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Ωστόσο δεν είναι το μοναδικό ατύχημα με τα τελεφερίκ. Υπήρξαν και άλλα που συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Στις 18 Απριλιου 2025, τραγικό θάνατο βρήκαν τέσσερα άτομα στην Ιταλία όταν το τελεφερίκ που επέβαιναν προς το βουνό Φάιτο κοντά στη Νάπολη έπεσε σε κοιλάδα.

Τα θύματα, ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών, προέρχονταν από την Αγγλία, την Ιταλία και το Ισραήλ. Το δυστύχημα σημειώθηκε Μεγάλη Πέμπτη στην Καστελαμάρε ντι Στάμπια κοντά στη Νάπολη όταν ένα καλώδιο έσπασε λίγο πριν φτάσει στην κορυφή του Φάιτο στα 1.131 μέτρα.

Η καμπίνα έπεσε αρκετές εκατοντάδες μέτρα και τελικά συνετρίβη σε χαράδρα. Το τελεφερίκ λειτουργούσε από το 1952 και το 1960 είχε γίνει ξανά δυστύχημα με τέσσερις νεκρούς και 13 τραυματίες.

Τραγωδία στην Αττάλεια

Στις 13 Απριλίου του 2024 συνολικά 174 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στον αέρα, σε τελεφερίκ ψηλά πάνω από ένα βουνό στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας, αφού μία από τις καμπίνες χτύπησε σε στύλο.

Από το χτύπημα, η καμπίνα άνοιξε, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Μία τεράστια επιχείρηση απεγκλωβισμού ξεκίνησε τότε, απόγευμα Παρασκευής, για να ολοκληρωθεί 23 ώρες μετά, το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι τραυματίες από το δυστύχημα ήταν 10 και όλοι χτύπησαν όταν έπεσαν στα βράχια από κάτω.

Γεωργία: Οι επιβάτες του τελεφερίκ εκσφενδονίζονταν από τα βαγόνια

Το 2018, καταγράφηκαν απίστευτες εικόνες σε χιονοδρομικό κέντρο της Γεωργίας, όταν τελεφερίκ, που μετέφερε κόσμο στην πίστα, άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτο, με μεγάλη ταχύτητα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός με τους επιβάτες του τελεφερίκ να εκσφενδονίζονται από τα βαγόνια χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν.

Κάποιοι κατάφεραν να πηδήξουν αλλά πολλοί ήταν εκείνοι που είτε δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει είτε δεν πρόλαβαν να πηδήξουν και τραυματίστηκαν.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν λόγω βλάβης, κόπηκε ένα καλώδιο, με αποτέλεσμα το τελεφερίκ να «τρέχει» ανεξέλεγκτο.

Δεκατρείς νεκροί στο Τορίνο

Τέλος, το 2021, λίγο μετά την άρση του λοκ νταουν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού το ατσάλινο νήμα τελεφερίκ κοντά στο Τορίνο της Ιταλίας κόπηκε σε απόσταση τριακοσίων μέτρων από τον σταθμό αποβίβασης, που βρίσκεται σε υψόμετρο χιλίων πεντακοσίων μέτρων.

Η καμπίνα, όπως έκαναν γνωστό οι πυροσβέστες, έπεσε σε δασώδη περιοχή

Οι νεκροί ήταν δεκατρείς, ενώ δύο παιδιά εννέα και πέντε ετών τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονταν για καιρό στο νοσοκομείο «Βασίλισσα Μαργαρίτα» της πόλης Τορίνο.

Το τελεφερίκ της γραμμής Στρέσα-Ματαρόνε ανεβαίνει στο βουνό, σε υψόμετρο 1.491 μέτρων, από όπου η θέα στη λίμνη είναι μαγευτική.

