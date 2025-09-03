Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της Λισαβόνας – Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Elevador da Glória, το εμβληματικό τελεφερίκ, που συνδέει το Restauradores με το Πρίνσιπε Ρεάλ, στη Λισαβόνα, εκτροχιάστηκε την Τετάρτη, προκαλώντας τουλάχιστον τρεις θανάτους και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.
Η διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας, Μαργκαρίντα Κάστρο Μάρτινς, δήλωσε στο Lusa ότι δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά και αρκετοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν.
«Προτεραιότητα είναι η παρακολούθηση της κατάστασης», δήλωσε επίσημη πηγή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή αιτία του εκτροχιασμού.
Το Elevador da Glória, με δυνατότητα μεταφοράς έως και 43 ατόμων, είναι ένα από τα εμβληματικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και πολύ δημοφιλές στους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.
