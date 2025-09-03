search
03.09.2025 21:01

Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της Λισαβόνας – Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες (Video)

03.09.2025 21:01
teleferic lisboa

Το Elevador da Glória, το εμβληματικό τελεφερίκ, που συνδέει το Restauradores με το Πρίνσιπε Ρεάλ, στη Λισαβόνα, εκτροχιάστηκε την Τετάρτη, προκαλώντας τουλάχιστον τρεις θανάτους και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Η διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας, Μαργκαρίντα Κάστρο Μάρτινς, δήλωσε στο Lusa ότι δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά και αρκετοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν.

«Προτεραιότητα είναι η παρακολούθηση της κατάστασης», δήλωσε επίσημη πηγή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή αιτία του εκτροχιασμού.

Το Elevador da Glória, με δυνατότητα μεταφοράς έως και 43 ατόμων, είναι ένα από τα εμβληματικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και πολύ δημοφιλές στους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

pinakas_2608_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Βρέθηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί και εντοπίστηκε τυχαία στο σπίτι της κόρης αξιωματικού των SS

emvolia paidia 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πιστή στο δόγμα του αντιεμβολιαστή Κένεντι η Φλόριντα: Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των παιδιών

Matthew_Perry
LIFESTYLE

Ένοχη δήλωσε η «βασίλισσα της κεταμίνης» στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι

6646311
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη: Διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – Ποιοι έδωσαν το παρών (Photos/Videos)

Untitled-design-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγιώτης Σημανδηράκης: «Καμία εμπλοκή μου στην υπόθεση» της κρητικής μαφίας, λέει ο δήμαρχος Χανίων

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

