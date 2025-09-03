Εκτροχιάστηκε το εμβληματικό τελεφερίκ της Λισαβόνας – Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες (Video)

Το Elevador da Glória, το εμβληματικό τελεφερίκ, που συνδέει το Restauradores με το Πρίνσιπε Ρεάλ, στη Λισαβόνα, εκτροχιάστηκε την Τετάρτη, προκαλώντας τουλάχιστον τρεις θανάτους και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Η διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας, Μαργκαρίντα Κάστρο Μάρτινς, δήλωσε στο Lusa ότι δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά και αρκετοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

«Προτεραιότητα είναι η παρακολούθηση της κατάστασης», δήλωσε επίσημη πηγή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή αιτία του εκτροχιασμού.

BREAKING:



New, higher-quality footage shows the derailment of Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador da Glória.



Follow: @Novexa24 pic.twitter.com/kJG5CIX0Uf — NOVEXA (@Novexa24) September 3, 2025

Το Elevador da Glória, με δυνατότητα μεταφοράς έως και 43 ατόμων, είναι ένα από τα εμβληματικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και πολύ δημοφιλές στους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

Διαβάστε επίσης:

CNN: Πώς η πολιτική Τραμπ «τροφοδοτεί» τον άξονα κατά των ΗΠΑ – Η οργή του για την Κίνα και το σαφές μήνυμα με την παρέλαση

Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Πέμπτη για την Ουκρανία και επικοινωνία με Τραμπ αμέσως μετά

Χρησιμοποίησαν φωτογραφία του… Λουίτζι Μαντζιόνε στο site πώλησης ρούχων της Shein – Ποζάρει χαμογελαστός σαν μοντέλο