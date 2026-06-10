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10.06.2026 15:18

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο 74χρονος γιατρός που καταγγέλθηκε για κατάχρηση από 15χρονο – «Έκανα ψηλάφηση», υποστήριξε

10.06.2026 15:18
giatros

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 74χρονος γιατρός που συνελήφθη, έπειτα από καταγγελία, ότι προέβη σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο.

Εις βάρος του απαγγέλθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών) σε ασέλγεια, τελεσθείσα από γιατρό. Απολογούμενος, ο 74χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, κάνοντας -κατά πληροφορίες- λόγο για ψηλάφηση στο πλαίσιο της ιατρικής εξέτασης.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 16:16
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