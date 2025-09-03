Χρησιμοποίησαν φωτογραφία του… Λουίτζι Μαντζιόνε στο site πώλησης ρούχων της Shein – Ποζάρει χαμογελαστός σαν μοντέλο

Ο γίγαντας της γρήγορης μόδας Shein ξεκίνησε έρευνα μετά από χρήση φωτογραφίας του Λουίτζι Μαντζιόνε – κατηγορούμενου για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη πέρυσι – για την παρουσίαση ενός πουκάμισου.

Μια εικόνα του που τον δείχνει να φοράει ένα λευκό, κοντομάνικο πουκάμισο, εμφανίστηκε στον ιστότοπο fast-fashion μέχρι την αφαίρεσή της.

Πιστεύεται ότι το προϊόν που φαινόταν να φοράει ήταν προς πώληση για λίγο κάτω από 10 δολάρια.

Ένας εκπρόσωπος της Shein δήλωσε στο BBC News: «Η εν λόγω εικόνα παρασχέθηκε από τρίτο προμηθευτή και αφαιρέθηκε αμέσως μόλις ανακαλύφθηκε».

«Έχουμε αυστηρά πρότυπα για όλες τις καταχωρίσεις στην πλατφόρμα μας», είπαν.

«Διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα, ενισχύουμε τις διαδικασίες παρακολούθησης και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα κατά του προμηθευτή σύμφωνα με τις πολιτικές μας».

Δεν είναι γνωστό για πόσο καιρό χρησιμοποιήθηκε η εικόνα ή ποιος την πούλησε στον ιστότοπο της κινεζικής εταιρείας.

Είναι η εικόνα του Ματζιόνε AI;

Πολλοί στο διαδίκτυο πιστεύουν ότι η εικόνα δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI) – αλλά παραμένει ασαφές αν ισχύει κάτι τέτοιο.

Το BBC Verify χρησιμοποίησε το εργαλείο αναγνώρισης προσώπου Amazon Rekognition και βρήκε μια βαθμολογία ομοιότητας 99,9% μεταξύ της ψεύτικης εικόνας και μιας πραγματικής φωτογραφίας του Μαντζιόνε που εμφανιζόταν στο δικαστήριο.

Δεν είναι σαφές εάν δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη ή με κάποιο εργαλείο επεξεργασίας φωτογραφιών.

«Η εικόνα έχει χαμηλή ανάλυση, αλλά υπάρχουν μερικές ενδείξεις ότι μπορεί να έχει δημιουργηθεί ή να έχει παραποιηθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Χένρι Άτζντερ, ειδικός στην γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Αυτό περιλαμβάνει τον φωτισμό και την υφή της εικόνας, ιδιαίτερα του δέρματος».

Η δημιουργία μιας εικόνας όπως αυτή χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πιο γρήγορη και εύκολη από την χειροκίνητη επεξεργασία φωτογραφιών.

Τον Απρίλιο, ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε αθώος για όλες τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν σχετικά με τη δολοφονία του Τόμσον.

Ο 26χρονος, ο οποίος συνελήφθη τον Δεκέμβριο, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της παρενόχλησης.

Η δημόσια αντίδραση στη δολοφονία του Τόμσον έχει ρίξει φως στην ιδιωτικοποιημένη υγειονομική περίθαλψη και ορισμένοι εξυμνούν τον κατηγορούμενο ως λαϊκό ήρωα , με τους υποστηρικτές του να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια των ακροάσεων του.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτούμενη από την οργή προς τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες υγείας της Αμερικής.

Η έναρξη των νομικών του μαχών ώθησε ανώνυμους δωρητές να συνεισφέρουν χιλιάδες δολάρια για την υπεράσπισή του μέσω διαφόρων διαδικτυακών πλατφορμών.

Το Etsy κατακλύστηκε από ρούχα με το όνομά του, ενώ η Amazon απέσυρε παρόμοια προϊόντα από την ιστοσελίδα της.

Ο εργαζόμενος στα McDonald’s – που φέρεται να τον κατέδωσε – έχει γίνει στόχος διαδικτυακού μίσους, ενώ η ίδια η αλυσίδα εστιατορίων fast food έχει δεχθεί ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) με κακές κριτικές.

Το αστυνομικό τμήμα στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια, που τον συνέλαβε, έλαβε ακόμη και απειλές θανάτου.

Η εμφάνιση του Λουίτζι Μαντζιόνε, την οποία επέδειξε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς πουκάμισο, αποτελεί πλέον σαφώς μέρος της γοητείας του, δήλωσε η πολιτιστική κριτικός Μπλέικλι Θόρντον τον Δεκέμβριο στο BBC.

Οι άνθρωποι στις ΗΠΑ είναι ουσιαστικά «προγραμματισμένοι» να εμπιστεύονται και να δείχνουν ενσυναίσθηση στους άνδρες που μοιάζουν με τον Μαντζιόνε, είπε.

