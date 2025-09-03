Ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε τους Πούτιν και Σι να συζητούν για… μεταμοσχεύσεις οργάνων και αθανασία (video)

Όταν ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν περπατούσε δίπλα δίπλα με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη, ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε τη συζήτησή τους για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να ζήσουν μέχρι και 150 χρόνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν μαζί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας περισσότερων από 24 ξένων ηγετών, για να παρακολουθήσουν μια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV και διανεμήθηκε σε άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων του CGTN, του Associated Press και του Reuters. Η κινεζική ραδιοτηλεοπτική διοίκηση ανέφερε ότι η κάλυψη της CCTV είχε 1,9 δισεκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο, ενώ την παρακολούθησαν πάνω από 400 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν προς το βήμα της πλατείας Τιενανμέν, όπου παρακολούθησαν την παρέλαση μαζί με τον Κιμ, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινεζικά: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Μετά από ένα ακατάληπτο κομμάτι, ο μεταφραστής πρόσθεσε: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο πιο νέος γίνεσαι και μπορείς ακόμη και να πετύχεις την αθανασία».

Σε απάντηση, ο Σι, που δεν φαινόταν στην κάμερα, ακούστηκε να λέει στα κινεζικά: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 χρόνια».

Ο Κιμ χαμογελούσε και κοίταζε προς την κατεύθυνση του Πούτιν και του Σι, αλλά δεν ήταν σαφές αν η συνομιλία μεταφραζόταν και για εκείνον. Στο απόσπασμα της CCTV δεν ακούγεται καθαρά ο Πούτιν να μιλά ρωσικά.

Hot-mic moment at the Beijing parade.



Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”



Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”



Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO September 3, 2025

Η ρωσική κυβέρνηση δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Το ίδιο έκαναν και το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και η CCTV, όταν το Reuters ζήτησε σχόλιο.

Καθώς ο Σι άρχισε να μιλά, η κάμερα έκοψε σε γενικό πλάνο της πλατείας Τιενανμέν και ο ήχος χαμήλωσε.

Περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ εμφανίστηκαν ξανά στην κάμερα, καθώς ανέβαιναν τα σκαλιά προς την εξέδρα επισήμων για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ και δέος στην Τιενανμέν: Τι σημαίνει η επίδειξη ισχύος της Κίνας για τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων – Το μήνυμα της ανυπακοής στη Δύση και το οπλοστάσιο του κινεζικού «δράκου»

Κιμ Γιονγκ Ουν: Προσωπικό της Βόρειας Κορέας καθάρισε ό,τι άγγιξε για να εξαφανίσει το DNA του, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν

«Σκασμένη» η Κάγια Κάλας με την παρέλαση που ενώνει Πούτιν, Σι και Κιμ απέναντι στη Δύση