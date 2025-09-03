Σοκ και δέος στην Τιενανμέν: Τι σημαίνει η επίδειξη ισχύος της Κίνας για τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων – Το μήνυμα της ανυπακοής στη Δύση και το οπλοστάσιο του κινεζικού «δράκου»

Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο αποτελεί την κορύφωση τριών ημερών πολιτικών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ, με δεύτερους ρόλους να παίζουν οι Βλαντιμίρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας, χαμογελαστοί, μαζί με τον Σι παρακολούθησαν τους στρατιώτες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας να παρελαύνουν και τα υπερσύγχρονα όπλα του να βρυχώνται στην πλατεία Τιενανμέν. «Σήμερα, η ανθρωπότητα βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με την επιλογή ειρήνης ή πολέμου, διαλόγου ή αντιπαράθεσης, win-win ή μηδενικού αθροίσματος», είπε ο Σι στο πλήθος των περίπου 50.000 θεατών (που αντιστοιχούσαν περίπου στον αριθμό των στρατιωτών). Είπε ότι ο κινεζικός λαός «στέκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Ο Σι προειδοποίησε ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη» και «ποτέ δεν εκφοβίζεται από τους νταήδες» πριν ανέβει στο πίσω μέρος ενός καμπριολέ αυτοκινήτου για να επιθεωρήσει τους στρατιώτες του και… χιλιόμετρα στρατιωτικού υλικού στη λεωφόρο Chang’an.

Η στρατιωτική επέκταση και ο εκσυγχρονισμός της Κίνας προχωρά με ρυθμό που σπάνια παρατηρείται σε καιρό ειρήνη, και η σημερινή επίδειξη, που θεωρείται η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει γίνει ποτέ στην Κίνα, ήταν μια επίδειξη σχεδιασμένη να ρίξει το γάντι στη Δύση.

Οι δυτικοί στρατιωτικοί ακόλουθοι αναμφίβολα θα κάνουν τις δικές τους αναλύσεις του νέου εξοπλισμού του Σι, ο οποίος περιελάμβανε θαλάσσια drones και πολλαπλά πυραυλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους που έχουν σχεδιαστεί για να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιελάμβανε επίσης πυραύλους κρουζ και μια σειρά από πυραύλους κατά πλοίων, που ονομάστηκαν «δολοφόνοι αεροπλανοφόρων», των οποίων ο σκοπός είναι να αποτρέψουν την αμερικανική εμπλοκή σε έναν πόλεμο για την Ταϊβάν.

Χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στο κοινό έψαλλαν πατριωτικά τραγούδια πριν από την παρέλαση, εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικού υλικού, με ελικόπτερα, προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, πυραυλικά συστήματα ικανά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, άρματα μάχης και χιλιάδες στρατιωτικούς να πετούν ή να παρελαύνουν προτού η επίδειξη ολοκληρωθεί με την υπέρπτηση κυριολεκτικά δεκάδων χιλιάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων -80.000, κατά το δίκτυο CCTV- στην αχανή πλατεία.

Ήταν η πρώτη φορά που οι Σι, Πούτιν και Κιμ συναντήθηκαν δημόσια και από πολλές απόψεις ήταν μια στιγμή ιστορική καθώς περπατούσαν δίπλα δίπλα οι ηγέτες του ενός μπλοκ του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πούτιν, ο αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία, ο Κιμ, ο οποίος παρέχει όπλα και στρατιώτες και ο Σι, ο οποίος χρηματοδοτεί ολόκληρη την επιχείρηση μέσω της οικονομικής του υποστήριξης προς τη Μόσχα.

Η παρέλαση, η οποία διήρκεσε περίπου 90 λεπτά, σηματοδότησε την 80ή επέτειο από την παράδοση της Ιαπωνίας και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατά την προετοιμασία της παρέλασης, παρουσιάστηκε η νίκη επί της Ιαπωνίας ως ένας «πόλεμος αντίστασης του λαού» εναντίον της Ιαπωνίας, πυροδοτώντας μια φρενίτιδα πατριωτικού συναισθήματος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το Τόκιο να εκφράσει ανησυχία για την ασφάλεια των υπηκόων του στην Κίνα.

Ο κ. Σι έσφιξε το χέρι κατά σειρά του κ. Πούτιν, του κ. Κιμ, κατόπιν άλλων υψηλών προσκεκλημένων του. Κατόπιν, ανταλλάσσοντας αβρότητες, οι ηγέτες βάδισαν μαζί πάνω σε κόκκινο χαλί, με τον κ. Πούτιν εκ δεξιών και τον κ. Κιμ εξ ευωνύμων του κ. Σι, που προπορεύτηκε, ως την Τιενανμέν για την παρέλαση, καθώς το στιγμιότυπο αναμεταδιδόταν απευθείας από την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Συνολικά 26 ηγέτες παρευρέθηκαν στην παρέλαση, μεταξύ αυτών ο φιλορώσος πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

Η παρουσία του κ. Κιμ στην εκδήλωση με τους ηγέτες των δυο ισχυρών γειτόνων του ήταν πρώτη.

Ουδέποτε, αφότου ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2011, ο βορειοκορεάτης ηγέτης, ο οποίος σπανίως βγαίνει από την ερμητικά κλειστή χώρα του που υφίσταται βαριές δυτικές κυρώσεις, δεν είχε εμφανιστεί σε τέτοια παρέλαση πλάι σε ξένους ηγέτες.

Η σημερινή παρέλαση έρχεται μετά από μια συνάντηση στην Τιαντζίν του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), του οποίου τα μέλη είναι η Ρωσία, η Κίνα και χώρες της κεντρικής και νότιας Ασίας. Ο Σι χρησιμοποίησε την πλατφόρμα για να κάνει την πιο τολμηρή του προσπάθεια μέχρι στιγμής για την παγκόσμια ηγεσία. Επέκρινε τον «εκφοβισμό» και έδωσε ένα ασαφές όραμα για μια νέα παγκόσμια τάξη με επίκεντρο την Κίνα για να αμφισβητήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πιο σημαντικές εικόνες της εκδήλωσης ήταν αυτές του Ναρέντρα Μόντι, του πρωθυπουργού της Ινδίας, να χαμογελά με τον Πούτιν και τον Σι.

Μερικοί σχολιαστές έσπευσαν να ανακηρύξουν αυτές τις πολιτικές διεργασίες ως μια καθοριστική στιγμή για την νέα παγκόσμια τάξη του Σι. Ωστόσο οι πονηροί και ηγέτες του «παγκόσμιου νότου», αν και δεν τα πάνε καλά με τον Τραμπ, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τον αμερικανικό «ηγεμόνα» υπέρ ενός κινεζικού. Ο Μόντι αισθάνεται πληγωμένος και φοβισμένος από τη μεταχείριση του Τραμπ, αλλά στέλνει ένα μήνυμα στην Ουάσινγκτον, παίζοντας ένα παιχνίδι. Οι φοβίες του για την Κίνα, με την οποία η Ινδία είχε έναν σύντομο πόλεμο μόλις πριν από πέντε χρόνια, είναι βαθιές και δεν θα εξανεμιστούν από τα λόγια του Σι στην Τιαντζίν.

Ακόμα και τα αστέρια του σημερινού σόου – ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ – έχουν βαθιές αμοιβαίες διαφορές. Ο Πούτιν ήταν σε μεγάλο βαθμό ο ικέτης στο Πεκίνο, φέρνοντας μαζί του μια σειρά από αξιωματούχους από τις βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου και όπλων, ακόμη και τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας. Όλα αυτά αποτελούν έκφραση του πόσο εξαρτημένος έχει γίνει από την κινεζική υποστήριξη. Η Ρωσία έσπευσε να ανακοινώσει νέες συμφωνίες για έναν αγωγό φυσικού αερίου που είχε καθυστερήσει πολύ. Η Κίνα είπε λίγα, καθώς πολλές από τις λεπτομέρειες, ιδίως η τιμή του φυσικού αερίου, δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί.

Η σημερινή επίδειξη και τα φλογερά λόγια του Σι σίγουρα έφεραν στο νου οράματα της… ΕΣΣΔ, αλλά θα ήταν πρόωρο να ανακοινωθεί η έναρξη της νέας παγκόσμιας τάξης που τόσο λαχταρά ο ηγέτης της Κίνας.

Η ημέρα σήμανε την κορύφωση σειράς εκδηλώσεων. Η Κίνα οργάνωσε επίσης σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών ευρασιατικών χωρών, κατά την οποία επισημάνθηκε ιδιαίτερα από παρατηρητές η προσέγγιση του κ. Σι και του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργού της Ινδίας, του Ναρέντρα Μόντι.

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η Κίνα δείχνει πως έχει τη «δυνατότητα» και την «πολιτική επιρροή» να οργανώσει εκδήλωση με παρόντες «τον Πούτιν και τον Κιμ», συνόψισε ο Λαμ Πενγκ Ερ, ερευνητής στο εθνικό πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Ο Σι Τζινπίνγκ επιδεικνύει στον υπόλοιπο κόσμο πως ο Κιμ Γιονγκ πάει να τον συναντήσει ενώ έχει επιφυλάξεις να συναντηθεί ξανά με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ και με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ», σημείωσε ακόμη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί ξανά με τον βορειοκορεάτη ηγέτη. Υποδέχθηκε τον κ. Πούτιν στην Αλάσκα την 15η Αυγούστου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στην Κίνα, ο ρώσος πρόεδρος επέρριψε για άλλη μια φορά την ευθύνη για τον πόλεμο αυτόν στη Δύση, ενώ επέδειξε την καλή σχέση του με τον κ. Σι, με τον οποίο υπέγραψαν κάπου είκοσι συμφωνίες, ιδίως για το φυσικό αέριο.

Ο κ. Τραμπ κατηγόρησε χθες βράδυ (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) τον κ. Σι πως «συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ» με τους κ.κ. Πούτιν και Κιμ.

Μερικές ώρες νωρίτερα διαβεβαίωνε πως «δεν ανησυχεί καθόλου» για τη σινορωσική συμμαχία. «Έχουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο, μακράν, και δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ τις δικές τους εναντίον μας. Πιστέψτε με, θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ», πέταξε.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την άκαρπη συνάντησή του ο κ. Τραμπ επανέλαβε πως είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον κ. Πούτιν, χωρίς να ανακοινώσει πάντως νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Οι τρεις συναντήσεις του κ. Τραμπ και του κ. Κιμ το 2018 και το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, για να εξουδετερωθεί αυτή που η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θεωρούν «απειλή» της Βόρειας Κορέας, χώρας που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, επίσης δεν είχαν συνέχεια.

Ο κ. Κιμ είχε να βγει από τη χώρα του από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν επισκέφθηκε τη Ρωσία.

Με το ταξίδι του στο Πεκίνο «δείχνει στους Βορειοκορεάτες και στον κόσμο ότι οι συμμαχικές δυνάμεις, η Ρωσία και η Κίνα, τον μεταχειρίζονται με σεβασμό», σχολίασε ο Λαμ Πενγκ Ερ.

Αυτά είναι τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στην μεγάλη παρέλαση της Τιενανμέν

Στην παρέλαση ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει και επίδειξη/προβολή ισχύος καθώς παρουσίασε σειρά νέων εξελιγμένων οπλικών συστημάτων που σπάνια επιδεικνύονται στο κοινό. Συγκεκριμένα, τα νέα όπλα της Κίνας περιλαμβάνουν:

Πυραύλους

Η Κίνα παρουσίασε πυραύλους με ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων που μπορούν να εκτοξευθούν από τη θάλασσα, τη στεριά και τον αέρα, επιδεικνύοντας για πρώτη φορά την «τριάδα» των πυρηνικών δυνατοτήτων της.

Αυτοί περιλαμβάνουν τον αερομεταφερόμενο πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς Jinglei-1, τον υποβρύχιο διηπειρωτικό πύραυλο Julang-3 και τους χερσαίους διηπειρωτικούς πυραύλους Dongfeng-61 (DF-61) και Dongfeng-31 – όπλα που αποτελούν το στρατηγικό «ατού» της Κίνας για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας της χώρας, σύμφωνα με το Xinhua.

Ο Dongfeng-5C (DF-5C) που παρουσιάστηκε την Τετάρτη είναι η τελευταία έκδοση ενός προγράμματος πυραύλων που ξεκίνησε η Κίνα τη δεκαετία του 1970. Ο πύραυλος έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει πολλαπλές, ανεξάρτητες κεφαλές σε έναν μόνο στόχο. Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι που η Κίνα έχει δοκιμάσει στο παρελθόν σε προσομοιώσεις αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών ήταν οι Yingji-19, Yingji-17 και Yingji-20.

Άλλοι πύραυλοι που παρουσιάστηκαν ήταν πύραυλοι κρουζ – οι Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 – και άλλοι υπερηχητικοί πύραυλοι, οι Yingji-21, Dongfeng-17 και Dongfeng-26D, οι οποίοι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ήταν εξοπλισμένοι με «ικανότητες μάχης σε όλες τις καιρικές συνθήκες».

Ενεργειακά όπλα

Η Κίνα αναπτύσσει όπλα λέιζερ ως άμυνα ενάντια στις επιθέσεις με drones. Η πλήρης γκάμα των αντι-drone συστημάτων που παρουσιάστηκε στην παρέλαση περιελάμβανε ένα πυροβόλο πυραύλων, όπλα λέιζερ υψηλής ενέργειας και όπλα μικροκυμάτων υψηλής ισχύος.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτά αντιπροσώπευαν μια «τριάδα» στα αντι-drone συστήματα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Drones

Η Κίνα παρουσίασε drones που μπορούν να λειτουργούν υποβρύχια και στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων drones που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση και για να χτυπήσουν στόχους, αλλά και «ρομποτικών λύκων» που μεταφέρονταν πάνω σε οχήματα.

Παρουσίασε επίσης μη επανδρωμένα ελικόπτερα σχεδιασμένα να επιχειρούν από πλοία. Τα θαλάσσια συστήματα περιλάμβαναν υποβρύχια, επιφανειακά σκάφη και ένα σύστημα τοποθέτησης ναρκών.

Aεροπλάνα

Στον ουρανό της Τιενανμέν πέταξαν τα δύο πέμπτης γενιάς μαχητικά της Κίνας, το Chengdu J-20 και το Shenyang J-35A, που έχουν σχεδιαστεί ως απάντηση στα αμερικανικά F-35. Η Κίνα είναι η μόνη χώρα πλην ΗΠΑ και Ρωσίας που διαθέτει τέτοιας κατηγορίας αεροσκάφη, μαζί με το Su-57 της Ρωσίας.

